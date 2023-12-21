معجزة زيت الزيتون والموز كل ليلة حتي لو سنك فوق ال 70 سنة هترجعك شباب استخدميها فورا

طريقة عمل وصفة زيت الزيتون والموز وكيفية استخدامها

وصفة زيت الزيتون والموز من أفضل الوصفات الطبيعية وأكثرها أمانا لتكبير مناطق الانوثة فهي لا تحتوي على مواد كيميائية ولا تسبب أضرار للجسم مثل منتجات تكبير مناطق الانوثة التي تكون تكلفتها عالية بجانب احتوائها على نسبة عالية من الكورتيزون الذي يسبب العديد من الاضرار, وتعمل وصفة زيت الزيتون والموز على تكبير مناطق الانوثة عن طريق تحفيز الجسم لانتاج هرمون الاستروجين, وتعمل على فتح الشهية وبالتالي تساعد في علاج النحافة, وهو مفيد للشعر والبشرة حيث يحتوي على العديد من الفيتامينات والمعادن التي تغذي الشعر والبشرة كما أنها تعمل على شد الجلد والتخلص من ترهلات المناطق الانثوية, ويمكن تحضير الوصفة كالتالي:-