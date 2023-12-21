اقوى كريم كولاجين طبيعي لشد البشرة وتفتيحها 10 درجات من اول استعمال

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - تعتبر وصفات الكولاجين الطبيعية من أهم ما تحرص على معرفته كل سيدة ترغب في علاج بشرتها من العديد من المشكلات مثل عدم نضارة البشرة واسمرارها، وظهور البقع الداكنة والتصبغات على الوجه، وكذلك يمكن أن تستعمل وصفة الكولاجين الطبيعي في محاربة الظهور المبكر للتجاعيد التي تتسبب في ظهور البشرة بعلامات الشيخوخة المبكرة، ولذلك تأتي وصفة شد البشرة وعمل كولاجين طبيعي من لبان الذكر فهي من بين أفضل الوصفات التي يستعيد بها الوجه جماله ومظهره المتألق والنضر حيث تعتبر تلك التركيبة من الوصفات المنزلية الممتازة لعلاج الكثير من مشاكل الجلد، والتي من أبرزها مشكلة تجاعيد الوجه حول العينين، وحول منطقة الفم، وفيما يلي مكونات ماسك كولاجين البشرة بلبان الذكر وطريقة تحضيره وتطبيقه على الوجه.

وصفة لعمل كولاجين طبيعي

من السهل أن تقوم كل فتاة بتحضير وصفة تسهم في الحفاظ على جمال ونضارة بشرة وجهها وأفضل تلك الماسكات هو ماسك الكولاجين بلبان الذكر الطبيعي أحد أهم الوصفات التي تعالج الشحوب والكلف وتخفف من ظهور تجاعيده كما تؤخر من ظهور أي علامات أو تجاعيد في مرحلة مبكرة، ومكونات الوصفة نذكرها كما يلي:

مكونات كولاجين لبان الذكر

يمكنك أن تحضري تلك الوصفة من خلال استخدام تلك المكونات الآتية:

2 ملعقة كبيرة من لبان الذكر.

ملعقة من زيت الزيتون.

ملعقة من عصير الليمون.

ملعقة كبيرة من جل الصبار.

قطرات من فيتامين إي.

ملعقة كبيرة من زيت اللوز.

خطوات تحضير الوصفة

من الممكن أن تتبعي تلك الخطوات الآتية حتى تقومي بتحضير الوصفة، والخطوات نذكرها كما يلي:

الخطوة الأولى تكون بتوفير لبان الذكر ثم طحنه ليصح بودر ومن ثم يتم خلطه مع جل الصبار.

بعد ذلك يمكنك مزج زيت اللوز وزيت الزيتون مع الجل واللبان الذكر.

الخطوة التالية تكون بإضافة بقية المكونات ومن ثم يتم تقليب الخليط حتى يتحول إلى كريم ناعم القوام يمكن تطبيقه.

بعد إعداد الخليط من الممكن تطبيقه على الوجه ربع ساعة ومن ثم يتم غسل الوجه بالماء والغسول، ثم ترطيبه بالقليل من زيت الزيتون.

هناك وصفة أخرى لتبيض البشرة وشدها وهذه الوصفة تتكون من البيض ويمكن استخدام الطريقة عن طريق خفق بياض البيض حتى يصبح رغويًا ثم ضعي الماسك على بشرتك أو جسمك لمدة 20 دقيقة ثم بعد ذلك اشطفي الماسك بالماء الدافي ثم كرري استخدام هذه الوصفة مرتين كل اسبوع للتخلص نهائيا من