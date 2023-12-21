مقشر القهوة للركب والأكواع للتخلص من الجلد الميت والبقع الغامقة من أول يوم

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - مقشر القهوة للركب والأكواع للتفتيح وإزالة السواد وخلايا الجلد الميتة المسببة للخشونة والاسمرار، القهوة من المواد الطبيعية التي تأتي بنتيجة مبهرة في التقشير والتفتيح وتغنيكِ عن استخدام المقشرات غالية الثمن والتي لا تأتي بنتيجة مرضية، فالقهوة تحتوي على حبيبات خشنة تزيل خلايا الجلد الميتة وتعزز الدورة الدموية مما يحفز الجلد على إنتاج خلايا جديدة.

مقشر القهوة للركب والأكواع

تحتوي القهوة على مضادات الأكسدة وهذا يعني أنها تقضي على التجاعيد سواء التي تظهر في الكوع والركبة أو على الوجه، كما أن مفعولها يشابه إلى حد كبير مفعول حمض الهيالورونيك لأنها تحفز إنتاج الجلد على إنتاج الكولاجين والإيلاستين المسئولين عن تقليل التجاعيد في الجلد، كما أنها تقشر بفاعلية كما ذكرنا وفيما يلي طريقة عمل مقشر القهوة:

مكونات مقشر القهوة

ملعقة كبيرة قهوة.

2 ملعقة كبيرة من السكر الخشن.

2 ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

ملعقة كبيرة عصير الليمون.

طريقة استخدام مقشر القهوة

اخلطي القهوة مع السكر أولاً ثم أضيفي زيت الزيتون وبعده عصير الليمون.

اغسلي كوعك أو ركبتك بالماء الدافئ والصابون باستخدام الليفة البلدي.

ابدئي في التقشير بحركات دائرية ولمدة ثلاث دقائق.

اتركي الكوع أو الركبة لمدة خمس دقائق ثم قومي بعمل تقشير مرة ثانية.

اشطفي المكان جيدًا بماء فاتر وجففي جيدًا ثم رطبي.

التقشير للكوع والركبة يكون مرتين في الأسبوع.

مقشر السكر والليمون

عصير الليمون فوق الممتاز للتقشير وللتخلص من الطبقة السوداء المتسببة في اسمرار الكوع أو الركبة وذلك بفضل احتوائه على الستريك أسيد وفيتامين سي، ويستخدم المقشر بالطريقة التالية:

2 ملعقة كبيرة من السكر الخشن، 2 ملعقة كبيرة من عصير الليمون.

اخلطي السكر والليمون جيدًا وابدئي في تقشير الركبة أو الكوع بعد غسله بالماء الدافئ والصابون.

قشري بطريقة دائرية ثم اتركي الليمون على الجلد لمدة ربع ساعة.

بعد ذلك اشطفي بالماء وجففي ورطبي بزيت جوز الهند أو البادي لوشن.

رطبي كوعك وركبتك بشكل يومي؛ فالترطيب من الروتين اليومي للعناية بالكوع والركبة، أما التقشير فيكرر مرتين في الأسبوع فقط، ولا تنسي شرب كميات كبيرة من الماء بشكل يومي لتحافظي على رطوبة جلدك وبشرتك.