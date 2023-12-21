بطاطس مقلية منفوخة بخلطة مميزة وبمذاق روعة وبأسهل طريقة

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - بطاطس مقلية منفوخة من الوجبات السريعة اللذيذة والشهية والخفيفة، كما أنها تحظى بإقبال الجميع، ويفضلها الصغار والكبار، حيث يعد البطاطس الأكلة المفضلة لدى الجميع، لذا سوف نقدم لكم طريقة تحضيرها بخلطة لذيذة ومقرمشة لكي تنال إعجابكم، كما يمكنكم تقديمها مع الصلصات أو الصوصات المفضلة، وهذه الطريقة سهلة وسريعة التحضير، بالإضافة إلى أن مكوناتها بسيطة، ومتوفرة في كل بيت، وغير مكلفة أيضًا، وفيما يلي متابعينا سوف نقدم لكم في هذا المقال من خلال موقع بوابة الصبح طريقة عمل بطاطس مقلية منفوخة بطريقة سهلة ومميزة.

مكونات بطاطس مقلية منفوخة

سوف نتعرف فيما يلي على مكونات بطاطس مقلية منفوخة، وهي كالآتي:

2 حبة بطاطس متوسطة الحجم مقطعة مكعبات كبيرة.

ملح.

حزمة بقدونس مفروم ناعم.

100 جم من الجبنة الموزاريلا أو الشيدر المبشورة.

3 ملاعق كبيرة من النشا.

5 ملاعق كبيرة من الزيت النباتي.

زيت غزير للقلي. طريقة التحضير سوف نتعرف فيما يلي على طريقة تحضير بطاطس مقلية منفوخة، وهي كالآتي:

نحضر البطاطس، ثم نقشرها ونقطعها مكعبات كبيرة، ثم نغسلها بالماء.

ثم نحضر حلة ونضيف إليها مكعبات البطاطس والماء والملح، ثم نضع الحلة على النار ونتركها حتى تنضج البطاطس.

ثم نصفي البطاطس من الماء.

ثم نضع البطاطس في وعاء عميق ونهرسها جيدًا.

بعد ذلك نضيف إليها البقدونس المفروم ناعم والجبنة الموزاريلا المبشورة ونخلطهم جيدًا.

ثم نضيف النشا ونخلط جيدًا.

ثم نضيف الزيت النباتي ونخلط جيدًا.

بعد ذلك نكور خليط البطاطس ونضعه بين بين ورقتين زبدة.

ثم نفرده بالشوبك على شكل مستطيل.

ثم نحضر قطاعة على شكل مثلث، ثم نقطع بها البطاطس مثلثات.

بعد ذلك نضع مقلاة على نار متوسطة ونضيف إليها زيت غزير ونتركه يسخن.

ثم نقلي فيه مثلثات البطاطس ونسكب الزيت بالملعقة على البطاطس لكي ينتفخ وعندما يكتسب البطاطس لونًا ذهبيًا من الجهتين وينتفخ نرفعه من الزيت على مناديل مطبخ.

ونكرر نفس الخطوات حتى تنتهي الكمية.

وبذلك نكون قد انتهينا من طريقة عمل بطاطس مقلية منفوخة، ثم نقدمها في طبق التقديم مع صوص المستردة وصلصة الفطر، وبالهناء والشفاء.