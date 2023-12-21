وصفة سحرية للتخلص من قشرة الشعر نهائيا بمكونات طبيعية هتختفي تماماً

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - تشكل مشكلة قشرة واحدة من بين مشكلات الشعر كما تعتبر من بين المشكلات الشائعة للرجال والنساء فيما يخص الشعر، ولذلك هناك بحث مستمر على الطرق والوسائل الطبيعية المنزلية التي يمكن من خلالها القضاء على تلك المشكلة تمامًا، والتخلص منها دون ترك أي آثار جانبية على فروة الرأس، أو على خصلات الشعر، وفيما يلي نتعرف على مكونات الوصفات الطبيعية المستخدمة لإزالة قشرة الشعر، وطريقة الاستخدام.

التخلص من قشرة الشعر

نتعرف من خلال السطور الآتية في هذا المقال الآتي على أهم المواد الطبيعية والخلاصات الزيتية التي يمكن أن تستخدميها وتطبقيها على فروة الرأس فتسهم في إزالة القشور تماما وتساعد في التخلص منها دون أي التهابات أو آثار جانبية على الشعر، وأهم المكونات الفعالة في التعامل مع مشكلة قشرة الشعر ما يلي:

خلاصة شجرة الشاي

من الممكن أن تستخدمي هذه الخلاصة الطبيعية من أجل علاج الكثير من الأمراض الجلدية مثل مشكلة حب الشباب والصدفية، كما أنه أيضًا يعتبر من بين الحلول الآمنة بامتلاكه الكثير من الخصائص الطبيعية التي تقي تماما من الالتهابات والميكروبات وهو ما يخفف من ظهور قشرة الرأس

استخدام زيت جوز الهند للتخلص من القشرة

تعتبر أيضا خلاصة جوز الهند واحدة من أهم المواد الطبيعية التي لها الكثير من الفوائد على الشعر، ومن أهمها إزالة قشرة فروة الرأس ويمكنك أن تقومي باستخدام زيت جوز الهند يوميًا أو على الأقل مرتين كل أسبوع فهو يساعد في معالجة مشكلة الأكزيما ويقي من ظهور القشور على فروة الرأس كما يعمل على ترطيب الشعر، وزيادة معدل نمو بشكل طبيعي.

خل التفاح

يستخدم خل التفاح للقضاء النهائي على قشرة الشعر وهو أحد الحلول المثالية التي يمكن أن تستخدميها إلى جانب استخدام بعض الشامبوهات الطبيعية والتي ستعزز من مكافحة فروة الرأس لهذة المواد الدهنية التي تتكون على فروة الرأس، وتعمل على تكوين القشرة ويمكنك أن تقوم باستعمال الخل بتدليك فروة الرأس به جيدا ويسهم ذلك في مقاومة نمو الفطريات ومحاربة ظهور قشرة الشعر.

حيث أن هناك طريقة أخرى للتخلص من قشرة الشعر، حيث يحتوي عصير الليمون على خصائص مضادة للفطريات يمكن أن تساعد في قتل الفطريات التي تسبب قشرة الرأس فقومي بمزج 2 ملعقة كبيرة من عصير الليمون مع كوب من الماء ثم بعد ذلك اشطفي شعرك بالشامبو كالمعتاد ، ثم اشطفه بعصير الليمون والماء.