شعرك هينمو بدون توقف.. معجزة في هذه العشبة تجعل الشعر ينمو بكثافة

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - ترغب كل أنثى في أن يكون لديها شعر طويل ومميز وجميل، وذلك لأن الشعر الطويل من أهم علامات الجمال بالنسبة لأي أنثى، فتبدأ بالبحث عن طرق لكي تساعدها ومستحضرات تجميل، وقد تكون هذه المستحضرات مرتفعة السعر، لذلك فسوف نقوم بتوضيح وصفة طبيعية ولها الفوائد الكثيرة والمميزة للشعر، وستساعدك في الحصول على شعر طويل وجذاب للغاية، وهي وصفة الروز ماري لتطويل الشعر.
وصفة الروز ماري لتطويل الشعر
فمن المعروف أن الروز ماري له الكثير من الاستخدامات المميزة والفعالة، حيث أنه له فعالية كبيرة في تطويل وتغذية الشعر، وسوف نقوم بتوضيح أفضل طريقة لتطويل الشعر باستخدام الروز ماري، ومكونات الطريقة تكون كالتالي:
- ملعقة واحدة كبيرة من القرنفل المسمار.
- ملعقتان كبار من الروز ماري الجاف.
- كوب كبير من الماء الفاتر.
- زجاجة متوسطة الحجم بخاخ.
طريقة التحضير
يمكنك تحضير وصفة الروز ماري لتطويل الشعر بالطريقة الآتية:
- قم بوضع الروز ماري مع القرنفل وضعهم على النار حتى يحدث الغليان.
- رفع الخليط من على النار، ومن ثم قم بتغطيتها وأتركه منقوعاً لمدة ليلة كاملة.
- تصفية خليط الروز ماري والقرنفل، وبعد ذلك ضعه في زجاجة.
طريقة الاستخدام
يمكنك استخدام خلطة الروز ماري لتطويل الشعر، وذلك عن طريق الخطوات التالية:
- رج الزجاجة جيدا، ومن ثم يجب أن تقوم برش فروة الرأس يوميا، مع ضرورة التدليك، ولكن يشترط أن يكون الشعر نظيف.
- ترك الخليط على الشعر لا تقوم بغسله.
- يجب أن تقوم بحفظ بخاخ الروز ماري في التلاجة، ولابد أن تقوم باستخدامها طوال الأسبوع، وهي المدة الخاصة بصلاحيتها.
- لابد أن تقوم برش الخليط على الشعر لمدة شهر أو أكثر، وذلك من أجل الحصول على نتيجة ملحوظةوتحصل على شعر طويل ومميز.
- ملحوظة لا يفضل أن تقوم بزيادة القرنفل في الخلطة السابقة، وذلك لأنه قد يؤدي إلى غمقان لون الشعر.