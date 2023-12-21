شعرك هينمو بدون توقف.. معجزة في هذه العشبة تجعل الشعر ينمو بكثافة

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - ترغب كل أنثى في أن يكون لديها شعر طويل ومميز وجميل، وذلك لأن الشعر الطويل من أهم علامات الجمال بالنسبة لأي أنثى، فتبدأ بالبحث عن طرق لكي تساعدها ومستحضرات تجميل، وقد تكون هذه المستحضرات مرتفعة السعر، لذلك فسوف نقوم بتوضيح وصفة طبيعية ولها الفوائد الكثيرة والمميزة للشعر، وستساعدك في الحصول على شعر طويل وجذاب للغاية، وهي وصفة الروز ماري لتطويل الشعر.

وصفة الروز ماري لتطويل الشعر

فمن المعروف أن الروز ماري له الكثير من الاستخدامات المميزة والفعالة، حيث أنه له فعالية كبيرة في تطويل وتغذية الشعر، وسوف نقوم بتوضيح أفضل طريقة لتطويل الشعر باستخدام الروز ماري، ومكونات الطريقة تكون كالتالي:

ملعقة واحدة كبيرة من القرنفل المسمار.

ملعقتان كبار من الروز ماري الجاف.

كوب كبير من الماء الفاتر.

زجاجة متوسطة الحجم بخاخ.

طريقة التحضير

يمكنك تحضير وصفة الروز ماري لتطويل الشعر بالطريقة الآتية: