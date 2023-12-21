معجزة ربانية هتحل مشاكلك كلها من أول ليلة .. استخدم القرنفل مع زيت الزيتون بهذه الطريقة ولن تستغني عنها بعد اليوم .. جرب وهتدعيلي النتيجة مبهرة

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - الحصول على شعر صحي ولامع ليس بالأمر السهل، بل يتطلب اهتمام وعناية شديدة لفترات طويلة ذلك بالإضافة إلى الابتعاد عن استخدام أي مواد كيميائية ضارة تُسبب مشكلات الشعر المختلفة مثل التساقط والتلف وغيره، ويمكن القول بأن الوصفات الطبيعية التي نقوم بصناعتها في المنزل تأتي بنتائج فعالة جدًا، ولكن بشرط استخدام الزيوت المناسبة للشعر مع التأكد من أنها طبيعية 100%، ومن خلال هذا المقال سوف نوضح لكم خطوات تحضير أفضل وصفة للشعر.
كيف استعمل زيت الزيتون مع القرنفل للشعر؟
يمكنك تحضير أفضل وصفة طبيعية في المنزل من خلال استخدام اثنان فقط من المكونات الطبيعية، والخطوات كالآتي:
- في وعاء مناسب قومي بطحن عدد من عيدان القرنفل.
- بعد أن يصبح المسحوق ناعمًا، قومي بإضافة ملعقتين من زيت الزيتون وقلبي جيدًا.
- في النهاية أضيفي ملعقة من مسحوق النشا الناعم.
- امزجي جميع المكونات جيدًا، ثم طبقي الوصفة على الشعر من الجذور حتى الأطراف.
- اتركي المزيج لمدة ساعة على الشعر، ثم اشطفيه جيدًا بالماء والشامبو الخاص بك.
متى تظهر نتائج القرنفل على الشعر؟
من المتعارف عليه أن للقرنفل فوائد متعددة للشعر حيث يساهم في زيادة كثافته وإعطائه مظهر أفضل، وتظهر هذه النتائج المبهرة خلال أسبوعين أو شهر على الأكثر ولكن بشرط المداومة على استخدام الوصفة السابقة بالخطوات الصحيحة، ومن أهم فوائد القرنفل وزيت الزيتون للشعر الآتي:
- يساعد على تقوية بصيلة الشعر.
- كما أنه يساهم في خفض نسبة التساقط بصورة ملحوظة.
- بالإضافة إلى تطهير فروة الرأس والتخلص من القشرة.