فتاة سعودية تعود إلى أهلها بفستان الزفاف .. رغم زواجها منه عن حب تتطلق ليلة زفافها لهذا السبب الصادم .. حادثة غريبة من نوعها

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - دائمًا ما تبحث الفتيات عن الحب حتى تأخذ قرار الزواج ولكن هذا أمر خاطئ، حيث أن هناك العديد من الصفات والتفاصيل التي لابد من التأكد من توفرها في الطرف الآخر، بالإضافة إلى أهمية أن تكون هذه الصفات متوافقة مع تفكير الطرف الأول، حتى لا تحدث المشكلات والصدمات بمجرد الزواج، ولكن قصتنا اليوم مختلفة حيث قام الزوج بطلاق زوجته في قاعة الزفاف قبل الوصول إلى المنزل، وتركها في صدمة لا تستطيع استيعابها.

فتاة سعودية تتطلق في يوم الزفاف

قبل الزواج لابد من التأكد أن هناك توافق بين العائلتين بالكامل، وليس بين العريس والعروس فقط حيث أن هناك فتاة في السعودية كانت في شدة الفرح في يوم زفافها وتلتقط الصور مع صديقاتها بعد انتهاء الميك أب وارتداء الفستان، ولكن فاجأتها أخت العريس بالدخول إليها وهي منزعجة جدًا وتنهرها لأنها تاركة العريس في الخارج وتلتقط الصور مع صديقاتها.

ولم تكتفي بذلك بل قامت بإلقاء الفلاش الخاص بكاميرا المصورة، والتي قامت بدورها بالحصول على تعويض لذلك، بل وزادت الاشتباكات داخل قاعة الزفاف وبين العروس وأم وأخت العريس، وهنا جاء العريس وهو غاضب وقام بإلقاء كلمة الطلاق على العروس وقال لها كيف ترفعين صوتك على أمي وأختي، وذلك على الرغم من أن الزواج قد تم عن حب.

ما حكم من طلق زوجته بدون سبب؟

بالطبع الطلاق حق شرعي وليس حرام ولكن هناك شروط قد وضعها الدين الإسلامي لتنظيم هذا الأمر، وذلك منعًا لإهدار حقوق الزوجة حيث أنه إذا كانت الزوجة تقوم بجميع واجباتها سواء في بيتها أو مع زوجها ولا يوجد أي تقصير أو سبب يدعو الزوج إلى الطلاق، في هذه الحالة يكون الطلاق ظلم بين وجريمة في حق الزوجة، وعلى الرغم من أن الطلاق يقع بالفعل ولكن يكون الزوج آثمًا.