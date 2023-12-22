فوائد اللبن للبشرة الترطيب ومعالجة حروق الشمس وتجديد الخلايا

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - نعلم جميعا أن الحليب غني بالمواد الغذائية ويلعب دورا مهما في الصحة الجيدة، كما أنه مفيد للعناية بالجمال خصوصاً البشرة والشعر، فإن المداومة علي تناول كوب من اللبن يحافظ علي قوة الشعر والبشرة ويجعلهم اكثر قوة، كما يساعد الحليب في تجديد خلايا البشرة وتنظيفها، لذا نذكر لكم الفوائد التي تعود علي البشرة والشعر عند تناول اللبن أو استخدامه في عمل الوصفات والماسكات.

فوائد اللبن للبشرة

للبن فوائد عديدة تظهر علي البشرة عند تناوله بإنتظام، وكذلك عند استخدانه خارجياً من خلال عمل ماسك يدخل فيها مكون اللبن، فقد تنحصر فوائده للبشرة انه يوحد لون البشرة، يحارب حب الشباب، يقلل تصبغات البشرة والجلد، يساعد في تقليل الهالات السوداء، يعالج التهابات الجلد، يهدي حروق الشمس، يساعد في التخلص علي بثور البشرة، يمنع إفراز انزيم التيروزيناز المسئول عن صبغة الميلانين، يعزز نمو خلايا الجلد الجديدة، تنظيف البشرة من الاوساخ، كما يعمل علي ترطيب البشرة، يغذي طبقات الجلد الداخلية، وأخيراً يحمي البشرة من سرطان الجلد.

فوائد اللبن للشعر

يحتوي اللبن علي العديد من الخصائص الرائعة حيث يحتوي اللبن علي نوعين من البروتينات التي تساعد علي تكثيف الشعر ؛ وفيما يلي سنقوم بذكر فوائد اللبن للشعر وتشمل ما يلي:

يعالج الشعر الجاف والخشن من خلال فرك اللبن علي فروة الرأس

يعطي الشعر لمعان لاحتواء اللبن علي بروتينات

يزيد من كثافة الشعر وطوله عن طريق احتوائه علي بروتينات التي تلعب دوراً مهما في ذلك

يعزز تكوين الكرياتين المهم لتكوين الشعر من خلال شرب كوب من الحليب يوميا

يحافظ علي ترطيب الشعر مما يقلل من التجاعيد

السيطرة علي تساقط الشعر

يمنح الشعر اللمعان

يعالج الشعر الدهني وتقليل الزيوت الموجودة في فروة الرأس

نمو الشعر الخفيف وزيادة كثافته

يعمل علي تقوية الشعر من الجذور

يقلل من هيشان الشعر

يعالج التقصف

الحفاظ علي ملمس الشعر ويخلص الشعر من الضرر

الحليب يعالج الشعر التالف

اعادة الهيكل الخاص بالشعيرات

يتميز الحليب بخصائص مقاومة للبكتريا تقوم علي تخليص فروة الرأس من البكتيريا ومن بقايا الجلد الميت أو الزوائد الدهنية التي تؤثر بشكل سلبي علي الشعر لأن البقايا تسبب في حدوث انسداد في بصيلات الشعر وعدم قدرة الشعر علي النمو مرة أخري، كما يمكن استخدام اللبن بدلا من بلسم الشعر، حيث أنه يساعد شرب كوب من الحليب في جعل الشعر الجاف والباهت أكثر صحة وكثافة