وصفة علي قد الأيد أسهل طريقة لتحضير الوايت صوص علي البارد

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - الوايت صوص هو صلصة شهية ومتعددة الاستخدامات تستخدم في العديد من الأطباق الباردة والساخنة إنها صلصة خفيفة وكريمية تعطي للطعام نكهة رائعة ومستوى جديد من النعومة يعرف الوايت صوص أيضا بالمايونيز ويتم تحضيره بأساليب مختلفة وباستخدام مكونات مختلفة ولكن قبل أن نتحدث عن طريقة تحضير الوايت صوص، سنلقي نظرة على المكونات الأساسية التي تحتاجها لتحضيرها عادة ما يحتوي الوايت صوص على البيض، زيت النبات، الليمون أو عصير الخل، الملح والفلفل هناك أيضا الزيوت الطبيعية التي يمكن استخدامها مثل زيت الزيتون أو زيت الكانولا ولكن زيت دوار الشمس يستخدم عادة بشكل أكثر شيوعا.

المكونات الأساسية طريقة تحضير الوايت صوص البارد

البيض حيث تحتاجين إلى بيضة واحدة كبيرة لتحضير كمية صغيرة من الوايت صوص ويفضل استخدام بيض طازج للحصول على أفضل نتيجة. زيت النبات لأنه يحتاج الوايت صوص يحتاج إلى حوالي كوب واحد من زيت النبات يفضل استخدام زيوت طبيعية عالية الجودة للحصول على طعم رائع ونكهة طازجة. الحمض حيث يحتاج إلى ملعقتين صغيرتين من عصير الليمون الطازج أو خل التفاح لإضافة نكهة حمضية منعشة. الملح والفلفل قومي بإضافة كمية صغيرة من الملح والفلفل حسب الذوق.

طريقة تحضير الوايت صوص علي البارد