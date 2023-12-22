للعرائس قبل زفافها اعملي خلطة كريم النشا والقرنفل السحرية لبشرة نقية كالأطفال

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - خلطة كريم النشا والقرنفل من أقوي الخلطات الرهيبة التي تعمل على تنقية الوجه وإعطاءه اللمعان المرغوب به من جميع الفتيات والسيدات، حيث يبحث الكثير منهم عن خلطات طبيعية وبسيطة للحصول على بشرة جذابة خالية من العيوب، وهنا سوف نقدم خلطة بسيطة لتحضيرها بسهولة في المنزل بدلا من الكريمات الكيميائية باهظة الثمن، كما تتكون هذه الخلطة من مكونات بسيطة وفي متناول الجميع وهي النشا وعصير الليمون ومكونات آخرى، ويعرف عن عصير الليمون بفوائده الكثيرة للبشرة، وهنا من خلال موقعنا دوت الخليج سوف نقدم طريقة تحضير خلطة كريم النشا والقرنفل الرهيبة لبشرة نقية بنتيجة مضمونة.

مكونات خلطة كريم النشا والقرنفل

تتكون خلطة كريم النشا والقرنفل من عدة مكونات بسيطة وغير مكلفة ومتوفرة في كل منزل هيا نتعرف عليها وهي كالآتي:-

ملعقة من القرنفل المطحون.

مقدار ملعقة من ماء الورد.

ملعقتان من النشا.

ملعقة من عصير الليمون. طريقة الإعداد والتحضير لتحضير خلطة النشا والقرنفل والحصول على بشرة لامعه ونقية يجب إتباع بعض الخطوات البسيطة هيا نتعرف عليها وهي كالتالي:-

نحضر وعاء صغير من البلاستيك ونقوم بخلط القرنفل المطحون والنشا ونقلبهم جيدا.

بعد ذلك نقوم بإضافة ماء والورد وعصير الليمون ونستمر بالخلط حتى نحصل على خليط متجانس.

طريقة الاستخدام

سوف نقدم طريقة سهلة لتطبيق هذه الخلطة على البشرة هيا نتعرف عليها وهي كالآتي

نحضر فوطة مبللة ونقوم بتمريرها على البشرة، ثم نقوم بتطبيق الكريم على البشرة مع تدليك البشرة بحركة دائرية. بعد ذلك نترك الخليط على البشرة لمدة لا تقل عن ١٠ دقائق، ثم نقوم بتنظيف البشرة بالماء الفاتر. ثم نقوم بتجفيفها باستخدام فوطة نظيفة مع تكرار هذه الخلطة مرتين أسبوعيا حتى نحصل على بشرة نظيفة ولامعه.

فهذه الخلطة تعمل على تنقية البشرة وجعلها خالية من البقع والتجاعيد بمواد طبيعية ١٠٠ بالمئة.