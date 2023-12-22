القرص بالسمسم والسكر مثل الأفران بعجينة اقتصادية غير مكلفة

طريقه تحضير عجينة قرص السمسم

نحضر إناء عميق نضع بع كوب من الحليب الدافئ والسكر ونخلطهم جيدا ونتركه جانبا لتنشط الخميره، ثم نضيف للخليط بعد مرور ربع ساعه الملح والفانيليا والحليب البودرة ونخلط جيدا ثم نضيف الزيت المضاف له السمن ونخلط المكونات حتى تتجانس، ثم نبدأ في إضافة البيكنج بودر للدقيق ونخلطهم جيدا ببعض ثم نضيف الدقيق للخليط بالتدريج مع التقليب، ثم نبدأ في العجن ثم نضيف باقي الحليب الدافئ بالتدريج مع العجن إلى أن نحصل عل عجينه طريه لينه قابله للتشكيل، نترك العجينه جانبا ونتركها ترتاح وتختمر ثم نبدأ في تقطيع العجينه لكور متساويه في الحجم ونتركها تختمر مره أخرى، نحضر الحشو نقوم بخلط السكر والقرفة ومعلقتين الماء ونقلب الحشو جيدا، ثم نبدأ بفرد كل كوره من العجين ونضع الحشو بداخلها ونغلق عليها جيدا ونضغط ضغطه خفيفه عليها، ثم ندهن الوجه بالعسل ونرش عليها السمسم بشكل مكثف ونرص القرص في صينيه أو صاج ونتركها تختمر، ثم ندخلها الفرن على درجه حرتره 180درجه مئويه . نخرجها من الفرن ونرصها فى علبه خزين لتظل طريه.