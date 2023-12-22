مش هتصدقي النتيجة لما تعملي كرات البسكويت بالشوكولاتة في البيت

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - كرات البسكويت بالشوكولاتة تعد من ألذ وأشهى الحلويات التي يفضلها الأطفال والكبار حيث أنها مليئة بالشوكولاتة اللذيذة التي تدخل السعادة والسرور إلى قلوب الجميع، والشوكولاتة المسؤولة عن تحسين الحالة المزاجية والتخلص من التوتر كما تحتوي على عدة فوائد مغذية للجسم.

طريقة عمل كرات البسكويت بالشوكولاتة

هناك عدة طرق مختلفة لاستخدام الشوكولاتة فهي تدخل في الكثير من الوصفات، لذلك سوف نقدم لكم ألذ وأشهي حلوي وهي كرات البسكويت بالشوكولاتة:-

المكونات

2 كوب من البسكويت السادة.

نصف كوب من الشوكولاتة المذابة.

3 ملاعق كبيرة من الزبدة السائلة.

كوب ونصف من اللبن.

كوب من جوز الهند المجروش.

نصف كوب من اللوز.

طريقة التحضير

اتبعي الخطوات التالية للحصول على ألذ كرات البسكويت بالشوكولاتة وهي على النحو التالي:-

أحضري الكبة الكهربائية وضعي بها البسكويت وقومي بطحنه جيدًا، ثم اسكبية في وعاء عميق.

قومي بإضافة الشوكولاتة المذابة فوق البسكويت المطحون واخلطي بشكل جيد، بجانب إضافة الزبدة السائلة واعجني المكونات ببعضها البعض.

أضيفي اللبن السائل فوق المكونات السابقه مع العجن حتي تحصلي على عجينة طرية ومتماسكة.

قومي بعد ذلك بتشكيل عجينة البسكويت إلى كرات صغيرة باستخدام اليد.

قومي بحشو اللوز داخل كرة البسكويت بالشوكولاتة واغلقيها جيدًا ثم اغمسيها في جوز الهند المجروش.

ادخليها الثلاجة لمدة ساعة تقريبًا حتى تتماسك ببعضها البعض.

قومي برصها في طبق تقديم مناسب مع كوب من الشاي الساخن.

طريقة آخرى لكرات البسكويت بالشوكولاتة

يمكنك تحضير حلوي اقتصادية وبسيطة وبمكونات متوفرة في كل منزل، والطريقة على النحو التالي:-

المكونات

3 باكو من البسكويت السادة.

ربع كوب من الزبدة.

ربع كوب من الكاكاو الخام.

كوب من الشوكولاتة السائلة.

2 ملعقة صغيرة من الفانيليا.

كوب من الحليب كامل الدسم.

نصف كوب من البندق.

كوب من حبيبات الشيكولاتة.

طريقة التحضير

اصنعي كرات البسكويت بالشكولاته لكل سهولة في المنزل والطريقة كالتالي:-