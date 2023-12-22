7: هاتف شبابي بإمكانات جبارة بسعر في متناول الجميع

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - تصدرت شركة أوبو عالم الهواتف المحمولة وأصبح لها مكانة كبيرة وسط الماركات العالمية للهواتف المحمولة، بل وأصبحت هواتف اوبو هي الخيار الأول لمن يريد شراء هاتف ذات إمكانيات كبيرة وجودة عالية، ومن ثم بدأ الكثير يتساءل عن أفضل هاتف أوبو بسعر مناسب، لذا سوف نتناول في هذا المقال الحديث عن موضوع، بسعر مناسب وإمكانات جبارة لهاتف Oppo Reno7.

مواصفات هاتف Oppo Reno7

يتساءل الكثيرون من الناس عن مواصفات هاتف أوبو رينو٧ قبل الإقبال على شرائه، وسوف نوضح ذلك فيما يلي.

نوع الهاتف هاتف ذكي اسم الهاتف Oppo Reno7 عدد النواة ثماني النواة عدد الشرائح شريحتين نوع الشريحة Nano SIM الشبكات التي يدعمها G2,G3,G4,G5 GPRS يدعم Edge يدعم نوع الشاشة Amoled معدل التحديث ٩٠ ميجا هرتز حجم الشاشة ٦.٥ بوصة عدد الكاميرات اثنين دقة الكاميرا الخلفية ٦٤ ميجا بيكسل نوع المعالج Snapdragon680 عدد الرامات ثمانية سعة التخزين الداخلية ١٢٨، ٢٥٦ جيجا بايت نظام التشغيل اندرويد سعة البطارية ٤٥٠٠ ملي امبير قوة شحن البطارية ٣٣ وات ألوان الهاتف متوافرا بالألوان التالية الأسود والبرتقالي

مميزات هاتف Oppo Reno7

يحتوي هاتف أوبو رينو٧ على العديد من المميزات التي يحتاج إليها كافة المستخدمين والتي منها ما يلي.

أنه يدعم شاشة كبيرة نسبياً تصل إلى ٦.٥ بوصة.

بالإضافة إلى سعة التخزين الكبيرة والتي يمكن زيادتها عن طريق كارت ميموري.

كذلك أيضاً تتميز بقوة كبيرة في الشحن وسرعة لا مثيل لها.

بالإضافة إلى المعالج القوي الذي يجعل الهاتف سريع وخفيف، وسهل التنقل بين صفحاته.

كما أنه أيضاً يتميز بالشكل الأنيق والجذاب والألوان العصرية الجذابة.

أسعار هاتف Oppo Reno7