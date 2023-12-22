7: هاتف شبابي بإمكانات جبارة بسعر في متناول الجميع

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - تصدرت شركة أوبو عالم الهواتف المحمولة وأصبح لها مكانة كبيرة وسط الماركات العالمية للهواتف المحمولة، بل وأصبحت هواتف اوبو هي الخيار الأول لمن يريد شراء هاتف ذات إمكانيات كبيرة وجودة عالية، ومن ثم بدأ الكثير يتساءل عن أفضل هاتف أوبو بسعر مناسب، لذا سوف نتناول في هذا المقال الحديث عن موضوع، بسعر مناسب وإمكانات جبارة لهاتف Oppo Reno7.
مواصفات هاتف Oppo Reno7
- يتساءل الكثيرون من الناس عن مواصفات هاتف أوبو رينو٧ قبل الإقبال على شرائه، وسوف نوضح ذلك فيما يلي.
|نوع الهاتف
|هاتف ذكي
|اسم الهاتف
|Oppo Reno7
|عدد النواة
|ثماني النواة
|عدد الشرائح
|شريحتين
|نوع الشريحة
|Nano SIM
|الشبكات التي يدعمها
|G2,G3,G4,G5
|GPRS
|يدعم
|Edge
|يدعم
|نوع الشاشة
|Amoled
|معدل التحديث
|٩٠ ميجا هرتز
|حجم الشاشة
|٦.٥ بوصة
|عدد الكاميرات
|اثنين
|دقة الكاميرا الخلفية
|٦٤ ميجا بيكسل
|نوع المعالج
|Snapdragon680
|عدد الرامات
|ثمانية
|سعة التخزين الداخلية
|١٢٨، ٢٥٦ جيجا بايت
|نظام التشغيل
|اندرويد
|سعة البطارية
|٤٥٠٠ ملي امبير
|قوة شحن البطارية
|٣٣ وات
|ألوان الهاتف
|متوافرا بالألوان التالية الأسود والبرتقالي
مميزات هاتف Oppo Reno7
- يحتوي هاتف أوبو رينو٧ على العديد من المميزات التي يحتاج إليها كافة المستخدمين والتي منها ما يلي.
- أنه يدعم شاشة كبيرة نسبياً تصل إلى ٦.٥ بوصة.
- بالإضافة إلى سعة التخزين الكبيرة والتي يمكن زيادتها عن طريق كارت ميموري.
- كذلك أيضاً تتميز بقوة كبيرة في الشحن وسرعة لا مثيل لها.
- بالإضافة إلى المعالج القوي الذي يجعل الهاتف سريع وخفيف، وسهل التنقل بين صفحاته.
- كما أنه أيضاً يتميز بالشكل الأنيق والجذاب والألوان العصرية الجذابة.
أسعار هاتف Oppo Reno7
- بعد الغلاء الفاحش وارتفاع أسعار الهواتف المحمولة، أصبح الكثير يبحث عن هاتف ذات مواصفات عالية وسعر مناسب.
- ويتميز هاتف أوبو رينو٧ بتلك المواصفات، حيث بلغ سعره في الأسواق المصرية حوالي ١١ ألف جنيه مصري، وقد يختلف السعر قليلا من تاجر لآخر أو من مكان إلى آخر.
- ويعد ذلك السعر أيضاً مناسباً جداً نظراً لمميزاته الكثيرة وإمكانياته الهائلة.