طريقة تنظيف السجاد على الناشف بدون ماء

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - تنظيف السجاد على الناشف هو طريقة سهلة وفعالة للحفاظ على نظافة السجاد وإزالة الأتربة والغبار والبقع الخفيفة، يمكن استخدام هذه الطريقة لتنظيف جميع أنواع السجاد، بما في ذلك السجاد الصوف والسجاد القطني والسجاد المصنوع من الألياف الصناعية.

إزالة الغبار والأتربة

في البداية، يجب إزالة الغبار والأتربة من السجاد باستخدام مكنسة كهربائية. قم بتشغيل المكنسة الكهربائية على وضع المكنسة العادية، وابدأ بتنظيف الحواف الخارجية للسجاد، ثم انتقل إلى المركز.

تنظيف البقع

إذا كانت هناك أي بقع على السجاد، قم بتنظيفها على الفور، وذلك باستخدام محلول تنظيف مناسب لنوع القماش، وفيما يلي بعض النصائح لتنظيف البقع:

إذا كانت البقعة عبارة عن بقعة طعام أو شراب، يجب تنظيفها في أسرع وقت ممكن، وذلك لتجنب انتشارها. يمكن استخدام قطعة قماش نظيفة أو إسفنجة مبللة بمحلول التنظيف لتنظيف البقعة. يجب مسح البقعة بحركات دائرية، مع الضغط برفق. بعد تنظيف البقعة، يجب تجفيفها جيدا باستخدام قطعة قماش جافة. تنظيف السجاد باستخدام فرشاة ناعمة بعد إزالة الغبار والأتربة والبقع، يمكنك تنظيف السجاد باستخدام فرشاة ناعمة، قم بتحريك الفرشاة في حركات دائرية، مع الضغط برفق. سيساعد ذلك على إزالة أي أوساخ أو وبر عالق في السجاد.

تجفيف السجاد

بعد الانتهاء من التنظيف، يجب تجفيف السجاد جيدا، يمكنك القيام بذلك باستخدام مروحة أو مجفف الشعر.

استخدام بيكربونات الصوديوم

قم برش السجاد بكمية من بيكربونات الصوديوم، ثم اتركها لمدة ساعة. بعد ذلك، قم بإزالة بيكربونات الصوديوم باستخدام مكنسة كهربائية.

استخدام الخل الأبيض

قم بخلط كمية متساوية من الخل الأبيض والماء، ثم استخدم المحلول الناتج لتنظيف السجاد باستخدام قطعة قماش نظيفة.

استخدام صودا الخبز

قم بخلط ملعقتين كبيرتين من صودا الخبز مع كوب من الماء، ثم استخدم المحلول الناتج لتنظيف السجاد باستخدام قطعة قماش نظيفة.

تنظيف السجاد من بقع الحبر بقطعة قماش جافة

إذا كانت البقعة جديدة، فحاولي إزالة أكبر قدر ممكن من الحبر بقطعة قماش جافة، هذا سيمنع الحبر من الانتشار.

استخدام مزيل البقع

إذا لم تتمكنين من إزالة الحبر باستخدام قطعة قماش جافة، يمكنك تجربة استخدام مزيل البقع، احرصي على استخدام مزيل البقع المناسب لنوع السجاد لديك، اتبعي تعليمات الشركة المصنعة على ملصق المنتج.