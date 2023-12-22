أسهل طريقة لعمل الكنافة بالمانجو والاستمتاع بمذاقها الرائع

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - تعتبر الكنافة بالمانجو واحدة من الحلويات الشهية والمميزة في المطبخ العربي، وتقدم هذه الحلوى التقليدية مزيج من الكنافة المقرمشة والحلوى الكريمية اللذيذة والمانجو، وتعتبر الكنافة خيارًا ممتاز للاستمتاع بها في المناسبات الخاصة أو كوجبة خفيفة بعد الطعام، والآن نتعرف على طريقة تحضيرها بكل سهولة.

مكونات عمل الكنافة بالمانجو

2 كوب كريمة مخفوقة.

3 حبات مانجو مقشرة قطع صغير.

1/2 كيلو من كنافة الطازجة.

كوب من شربات الكنافة.

1/2 كيلو من السمـن أو الزبدة.

2 كوب من عصير المانجو.

طريقة تحضير الكنافة بالمانجو

نقوم اولا نحضر وعاء لكي نخلط الكنافة في السمن أو الزبدة المذوب.

نقوم بفرد الكنافة في الصينية مع إدخالها الفرن على درجه حرارة متوسطة لمدة 20 دقيقة.

ونقوم بترك الكنافة في صينية لكي تحمر لونها ثم نخرج الكنافة من الفرن.

ثم نقوم بفرك الكنافة لكي تصبح مفتتة.

ثم نقوم با إحضار طبق من الزجاج الشفاف أو صينية ومن ثم نضيف الكنافة فى قاع الطبق.

نضع كل من عصير المانجو ثم كمية من الكريمة المخفوقة ثم كمية من المانجو.

نقوم بوضع فوقها طبقة أخري من الكنافة ، وبتكرار العملية لعمل طبقتين أو ثلاث طبقات.

ثم نقوم بقطعيها ونضعها فى طبق التقديم وتكون جاهز للتناول.

مكونات عمل الكنافة بالمانجو بدن فرن

1/2 كوب من كريمة خفق.

1 كوب عصير مانجو.

3 مانجو بحجم متوسط مقطعة شرائح.

1/2 كيلوا من كنافة الطازج.

2 ملعقة كبيرة من السكـر الناعم.

1/2 كوب من سمن مذاب.

2 كوب من الشربات.

طريقة تحضير عمل الكنافة بالمانجو بدن فرن

نقوم بوضع الكنافة في وعاء مع السكر ونبدأ فى خلط المكونات.

ثم نضع السمن إلى الكنافة مع تقليبها المكونات مع بعضها.

نقوم بوضع الكنافة مع السمن فى قـدر علي نـار هادئة مع التقليب.

ثم تكون لونها الكنافة إلى اللـون الذهبي.

نقوم إحضار الشربات وضعها على الكنافة وهي ساخنة ونقوم تقلبها لمده دقيقتين على النار.

بتحضير الكريمه عن طريق وضع كريمة الخفق وعصيـر المانجو.

نضع المكونـات مع بعضهم بإستخدام الخلاط الكهربائي لكي تحصلي على الكريمة.

نقوم بوضع الكريمة على الكنافة المانجو فى طبق التقديم مع توزعيها لتشكيل الطبقة الثانية من الكنافة بالمانجو.

نقوم بإدخال الكنافة المانجو إلى الثلاجة لمدة نصف ساعة.

ونضع على فوق الكنافة المانجو الزينة وهي عبارة عن قطع المانجو ثم نقوم بقطعها ونضعها فى طبق التقديم وتكون جاهزة للتناول.

مكونات عمل الكنافة بالكاسترد

500 جرام عجينة كنافة.

2 كوب سمن.

3 كوب حليب.

6 ملاعق كبيرة بودرة كاسترد.

4 ملاعق كبيرة سكر.

رشة فانيليا.

جوز هند مبشور للتزيين.

طريقة التحضير

في طبق عميق، اخلطي السمنة المذابة مع عجينة الكنافة حتى تتجانس.

ثم رصي نصف كمية عجينة الكنافة في صينية فرن مدهونة بالقليل من السمنة.

في وعاء اخلطي الحليب مع بودرة الكاسترد والسكر والفانيليا.

ثم سخني الخليط على نار متوسطة مع التقليب المستمر حتى يغلي ويتكاثف.

اسكبي الكاسترد على طبقة الكنافة في الصينية.

وزعي طبقة أخرى من عجينة الكنافة فوق الكاسترد.

اخبزي الكنافة في الفرن لمدة 30-40 دقيقة، أو حتى تصبح ذهبية اللون.

أخرجي الكنافة من الفرن واتركيها تبرد قليلاً.

قدمي الكنافة باردة مع رشة من جوز الهند المبشور.

مكونات الكنافة بالمكسرات

500 جرام كنافة.

250 جرام سمن بلدي.

250 جرام مكسرات مشكلة (لوز، بندق، فستق، جوز هند).

مكونات الشربات

2 كوب سكر.

1 كوب ونصف ماء.

عصرة ليمون.

ملعقة كبيرة فانيليا.

طريقة التحضير