احذر قبل فوات الآوان .. علامات تؤكد لك أن حسابك على واتساب مُراقب .. اعرف إزاي تحميه

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - أثار جدل الكثير من الأشخاص حول العالم بعض الرسائل الزائفة علي التطبيق الأشهر علي الاطلاق للدردشة ، بان هناك بعض المخترقين والسارقين بالعمل علب اختراق وسرقة حسابات بعض المستخدمين ، ويتم ذلك من خلال تلك التطبيقات التي يستخدمها الملايين حول العالم ، والتي من أهمها تطبيق الواتس آب، فعلى الرغم من قيام الشركة المسئولة بالعديد من إجراءات الأمان والخصوصية إلا أن السارقين يجدون طريقة دائمة من أجل الاختراق والوصول إلى بيانات المستخدمين الخاصة بهم .

علامات اختراق حسابك في واتساب

قد يقوم بعض المخترقين بسهولة بالتطفل على حياتك الشخصية من خلال الحساب الشخصي في واتس آب ولكن دائمًا ما تكون هناك علامات معينة تدل على وجود هذا الاختراق يوضحها لنا العديد من الخبراء وتتمثل في:

اذا كان واتس آب أو الهاتف او اي تطبيق اخر بشكل عام يعمل ببطء فهذا بنسبة كبيرة قد يشير إلى الاختراق.

عند تسجيل الدخول من الهاتف او الحاسوب في واتس آب يقوم التطبيق بحفظ الجهاز المستخدم لهذا إذا كان هناك جهاز جديد غير معروف بالنسبة للمستخدم فهذا يعني وجود شخص غريب يقوم بالاطلاع على الرسائل.

في حالة قراءة الرسائل المرسلة التي لم يقم هو بقرائتها أو تغيير الصورة الخاصة به أو إرسال رسائل لم يقم بإرسالها .

حماية واتساب من الاختراق

إذا تم رصد واحدة من تلك النقاط يتم حذف التطبيق ثم إعادة ضبطه بعد حفظ نسخ احتياطية منه للاحتفاظ بأي رسائل أو فيديوهات أو ملفات مرسلة من قبل.