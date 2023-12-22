بدون بيض أصنعي بسكويت الشاي اللي بيدوب في الفم بمقادير إقتصادية وسهلة ألذ بسكويت هتدوقيه

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - بسكوت الشاي من أكثر المخبوزات التي يفضل شرائها كل الأفراد، وذلك لأن البعض يفضل تناول بسكويت الشاي صباحا مع كوب شاي، ويتميز بسكوت الشاي بطعمه اللذيذ الشهي، ولذلك تبحث أغلب الأمهات عن طريقة عمل بسكوت الشاي في المنزل، بنفس طعمه المميز الذي نقوم بشرائه، تابعونا لمعرفة طريقة تحضير بسكوت الشاي في المنزل مثل الجاهز.

طريقة عمل بسكويت الشاي في البيت

مكونات عمل بسكويت الشاي :

ثلاثة أكواب من الدقيق.

كوب سكر.

أثنان باكت فانيليا.

1/2 كوب من الحليب.

كوب من الزبدة اللينة.

بيضة كبيرة.

ملعقة من البيكنج بودر.

رشة ملح.

طريقة عمل بسكويت الشاي:

قومي بخفق البيض مع السكر والفانيلا، مع إضافة الحليب والدقيق والبيكنج بودر ورشة الملح، مع العجن حتى تنعم العجينة. ثم قومي بفرد العجينة على سطح الرخامة، أو ورق الزبدة، ثم تقطع بااستخدام قطاعة البسكويت، ثم يدخل الفرن لمدة عشرة دقائق ويترك ليبرد ويقدم بالهنا.

طريقة عمل بسكويت الشاي بدون بيض

مقادير الوصفة:

كوبان دقيق.

نصف كوب زيت.

نصف كوب من السكر.

نصف كوب عصير برتقال.

ملعقة فانيلا.

باكت بيكنج بودر.

طريقة عمل بسكويت الشاي بدون بيض:

قومي بخفق الزيت مع السكر مع إضافة عصير البرتقال والفانيليا، ثم ضيفي ال دقيق مع البيكنج بودر إلى خليط الزيت مع التقليب والعجن إلى أن تنعم العجينة. قومي بفرد العجينة وتقطع على شكل البسكويت المفضل لديك، ثم ترص في صينية الخبز، وتدخل الفرن لمدة لمدة لا تتجاوز العشر دقائق حتى ينضج، ويترك حتى يبرد.

طريقة عمل بسكويت الشاي البيتي

مكونات عمل بسكويت الشاي:

كوبان من الدقيق.

ربع كوب زبدة.

رشة ملح.

بيضة.

فانيليا.

كوب سكر بودر.

ملعقة بيكينج بودر.

طريقة عمل بسكويت الشاي: