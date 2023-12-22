الورقة الخارقه للتخلص من البرص .. قومى بحرق هذة الورقة و اطرد البرص نهائيا .. انسى انك تشوفيهم تانى

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - لقد انتشر بشكل كبير في الفترات الاخيرة الوصفات المختلفة التي م خلالها يتم القضاء علي البرص أو الوزغ، حيث أنه زاد انتشاره بكثرة في المنازل القريبة من الحدائق ومنطقة الريف، وهذا ما يسبب ازعاج كبير لسكان البيوت وينشر الخوف والفزع بسبب احتمالية تواجدهم ، ويصعب التخلص منه بالطرق المعتادة باستخدام المواد الكيميائية، فانها تضر بالبيئة والإنسان، توجد العديد من الوصفات التي تساعد على التخلص منه ومن أشهرها وصفات ورقة الغار، وتوجد أيضًا بعض العادات التي تساعد على ذلك وهي تنظيف المنزل باستمرار وتعقيم الأرضيات والحوائط.

كيفية التخلص من البرص

ولكي يتم التخلص من البرص وضمان عدم عودته مرة أخرى إلى المنزل يجب أتباع الطرق الامنة التي تضمن عدم عودته في نفس الوقت تضمن سلامة وصحة افراد الاسرة ، وذلك عن طريق خلط بعض المكونات الطبيعية والعنصر الأساسي هو ورق الغار (ورق الغار، شيح، قرفة، شطة،فلفل أسود)، قشر البيض أيضًا يزعج البرص ويساع في طرده .

طرق تحضير وصفات التخلص من البرص

عند اتباع الخطوات الآتية يتم تحضير وصفة هائلة تساعد على التخلص من البرص نهائيًا من المنزل: