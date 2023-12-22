طريقة عمل لقمة القاضي بالخميرة الفورية بالخطوات وأهم المكونات لنجاح الوصفة اللذيذة

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - طريقة عمل لقمة القاضي نتابعها في التقرير الحالي، حيث تعد لقمة القاضي واحدة من أشهر الحلويات في المطبخ الشرقي، وتتميز بشكل جميل ومذاق حلو رائع، وتعتبر من الحلويات التقليدية والسريعة، والتي يمكن لربة المنزل عملها بكل سهولة داخل مطبخها، وفي هذا المقال سنتعرف أكثر على تفاصيل تحضيرها.

المقادير الخاصة بـ لقمة القاضي

لتحضير لقمة القاضي بطريقة مميزة لابد من إحضار المقادير التالية بنفس الكميات وهي:

3 ملاعق نشا.

نصف ملعقة صغيرة سكر.

نصف ملعقة صغيرة ملح.

نصف كوب ماء دافئ.

كوب ماء بارد.

شربات ثقيل أو سكر بودرة للتحلية.

ملعقة كبيرة خميرة.

نصف كيلو دقيق.

معلقة زيت.

فانيليا

طريقة تحضير لقمة القاضي

للحصول على حلويات لقمة القاضي بنجاح إليك الطريقة التالية:

وضع في الخلاط كلٍ من الدقيق والملح والنشا والسكر والخميرة والماء والفانيلا وقم بالتشغيل سرعة بطيئة.

ضعي العجينة في وعاء فارغ مع تغطية الوعاء بغطاء نايلون واتركيه في مكان دافئ لمدّة ساعتين تقريبًا حتى تختمر العجينة.

وضع مقدارٍ من الزيت في مقلاة ونرفعها على النار.

تسخين الزيت على نار متوسطة.

ضع في وعاء صغير آخر وعاء به قليلاً من الزيت لتغطية الملعقة فيه أثناء عملية تشكيل لقمة القاضي.

ندهن أيدينا بالزيت.

ادهن ملعقة صغيرة بالزيت.

نشكل العجينة بالملعقة ونضعها في الزيت.

ضع لقمة القاضي في الزيت لمدة تتراوح من 3 إلى 5 دقائق حتى تأخذ لون ذهبي فاتح.

ضعي لقمة القاضي مرة أخرى في الزيت بعد رفعها حتى تصبح ذهبية اللون.

ضعها في الشربات البارد أو نرش عليها السكر البودرة.

نقدم لقمة القاضي دافئة أو باردة حسب الرغبة.

أسرار نجاح لقمة القاضي

هناك بعض الأسرار للحصول على أفضل نتيجة للوصفة: