ما هو موعد بداية شهر رمضان 2024 ؟؟؟؟ دار الإفتاء توضح

شهر رمضان يكون تاسع شهر في ترتيب التقويم الهجري، ويعتبر شهر الصيام الذي يتبعه المسلمون، وفي خلال هذا الشهر يبتعد المسلمون عن كلُا من الطعام والشراب من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، حيث يعد شهر العبادة والتقوى والتي يتزايد فيه الانخراط في الصلاة والصدقة والدعاء، بالضافة إلى ذلك يعتبر فرصة لتجديد الروحانية وتعزيز القرب من الله تعالى، وأيضا يعتبر رمضان فرصة للتجمع العائلي والاحتفالات الدينية، والموعد المحدد لبداية شهر رمضان المبارك لعام 1445-2024 هو يوم الاثنين الموافق 11 مارس 2024.

أهمية شهر رمضان الكريم

شهر رمضان يحمل أهمية كبيرة للمسلمين ويتميز بالعديد من الجوانب الهامة، فهو:

ركن من أركان الإسلام:

يعد الصيام ركنًا من أركان الإسلام الخمسة، وهو واجب على كل مسلم بالغ شهر

التوبة والغفران:

يعتبر شهر رمضان فرصة للتوبة والاستغفار، حيث يحث المسلمون على الندم على الذنوب والاستغفار من الله تعالى.

شهر البر والإحسان

يحث شهر رمضان المسلمين على زيادة الإحسان والعطاء والتصدق، وذلك من خلال إعطاء الصدقات ومساعدة الفقراء والمحتاجين