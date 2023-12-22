عمرنا ضاع واحنا ما نعرفش .. مميزات خطيرة لدى تفعيل وضع الطيران في الهاتف المحمول لم تكن تدري عنها شيئا

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - من أهم الاختراعات التي شهدت رواجا كبيرا في بدايات القرن الحالي هو الهاتف المحمول الذي أتاح الكثير من المميزات للأشخاص والتي تعتبر خصائص مميزة له عن غيره من الاختراعات الأخرى ، فالهاتف على صغر حجمه إلا أنه ملئ بالتفاصيل التي لا يمكن أن يتم إدراكه سوى من قبل القليل من الأشخاص حيث أن الغالبية العظمى من مستخدمي الهواتف يظنون أنه على دراية ومعرفة باستعمالات الخصائص المختلفة التي يوفرها الجهاز والمميزات التي تتصل بها وهو الأمر الذي سنضرب مثال عليه من خلال ما يلي من سطور في مقالنا

– مميزات وضع الطيران جدير بالذكر أن هناك بعض الميزات الخفية التي يمكن أن يتم الاستفادة منها لدى تفعيل وضع الطيران وهو الأمر الذي يحتاج منا فقط إلى أن نكون على دراية بها والتي تتمثل في ما يلي من الممكن أن يتم الاستفادة من تنشيط وضع الطيران في عملية التركيز وعدم التشتيت والتي تحدث أثناء العمل أو غيره من الأنشطة الأخرى حيث أن بعض الأشخاص يتلقون مكالمات كثيرة لذا فإن هذا الوضع يمنعها

تفعيل وضع الطيران يسمح لنا بتوفير ما تبقى من شحن في البطارية لأطول فترة زمنية

إذا ما أردت أن تقوم بتسريع عملية شحن الهاتف المحمول فإن تفعيل وضع الطيران أثناء الشحن هو الحل المثالي إذ أنه يعمل على غلق كافة التطبيقات المستهلكة للطاقة