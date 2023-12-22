طريقة تستاهل ملايين!!.. طريقة جهنمية لقلي البطاطس في دقيقة واحدة وبدون استخدام نقطة زيت بطعم زي المطاعم بالظبط .. خليكي ست بيت شاطرة

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - تعد البطاطس المقلية من أكثر الأكلات التي يفضلها جميع من الأشخاص على مستوى العالم ويفضلون أيضا تناولها في وجبة الفطار او العشاء وتعد من أسهل الأكلات في التحضير اذ يقوم الأشخاص بقليها في الزيت بطريقه سهله وبسيطه ولكن هناك أسرار كبيرة حول قلي البطاطس في الزيت وعدة أضرار قد تلحق بك عندما تقلي البطاطس في الزيت وفي هذا المقال سنقول لكم عن طرق غير تقليدية في قلي البطاطس من غير استخدام اي زيت نهائي وبطريقه آمنة وسهلة.

بعض الطرق للقلي في الزيت

• يعتبر القلى العميق طريقة طهي شائعة تستخدم في جميع أنحاء العالم، وغالبا ما يستخدم من قبل المطاعم وسلاسل الوجبات السريعة كطريقة سريعة وغير مكلفة لإعداد الأطعمة.

• وتشمل الأطعمة المقلية الشهيرة البطاطس المقلية التى على الرغم من طعمها اللذيذ إلا أنها مليئة بالكثير من السعرات الحرارية والدهون المتحولة ، لذلك فإن تناول الكثير منها قد يكون له آثار سلبية على صحتك.

بعض الطرق لقلي البطاطس

1.تحميص البطاطس في الفرن: تعد تلك الطريقة هي أكثرهم إنتشارا، حيث يتم قطع البطاطس إلى شرائح أو أصابع حيث يتم وضعهم في صينية خبز مبطنة بورق زبدة وتضع في درجة حرارة 180 درجة مئوية لمدة 30 – 40 دقيقة حتى تصبح ذهبية ومقرمشة.

2.طهي البطاطس في المقلاة الهوائية: تعد المقلاة هي من الأدوات التي تستخدم للطهي بتقنية الحرارة العالية، حيث تساهم في قلي الاطعمة بدون إضافة أي نقطة زيت، ويتم تقطيع البطاطس إلى شرائح أو أصابع ووضعها في المقلاة الهوائية وتشوى على درجة حرارة 200 درجة مئوية لمدة 20-30 دقيقة حتى تصبح في طعم أفضل.