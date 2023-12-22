لأصحاب عدادات الغاز”.. تحذير شديد اللهجة وقوي من شركة بتروتريد للغاز الطبيعي لأصحاب العدادات بضرورة الذهاب الى مقر الشركة ..متقولش معرفش

أسباب ظهور رسالة غير مقبول على كارت الغاز

يرغب الكثير من المواطنين الذين يمتلكون عدادات غاز مشفرة في معرفة سبب ظهور رسالة “كارت الغاز غير مقبول”،حيث قامت شركة بتروتريد للغاز الطبيعي بتوضيح أن سبب ظهور هذه الرسالة يعود إلى عدم تحديث المواطنين لبطاقة الغاز بانتظام، كما أعلنت الشركة أنها تحتاج إلى تحديث البطاقة بشكل مستمر لتمكين عملية الشحن المتكررة عن طريق ماكينات الخدمة الفورية واحد من أسباب ظهور رسالة تأكيد الدفع المرفوضة أثناء عملية شحن البطاقة هو نتيجة عدم قبول عملية الدفع.

تفسير ظهور رسالة غير مقبول على كارت الغاز

تتساءل جمعية كبيرة من المواطنين الذين يملكون عدادات الغاز التي تعمل بنظام الكارت عن سبب ظهور رسالة رفض الدفع عند شحن الكارت عن طريق الخدمة الفورية أو أي وسائل أخرى، لذلك قامت شركة بتروتريد للغاز الطبيعي بالرد على هذا السؤال على عدد من مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدة أن السبب وراء ظهور هذه الرسالة هو أن عملية شحن الكارت في بعض الأحيان لا تتم بشكل صحيح مما يعني أن المواطن لم يقم بتحديث بيانات الكارت.