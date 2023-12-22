لأصحاب عدادات الغاز”.. تحذير شديد اللهجة وقوي من شركة بتروتريد للغاز الطبيعي لأصحاب العدادات بضرورة الذهاب الى مقر الشركة ..متقولش معرفش

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - قد أشارت شركة بتروتريد للغاز الطبيعي إلى ضرورة أن يقوم المواطنون الذين يملكون عدادات غاز كودية بالتوجه إلى مقر الشركة من أجل تجنب ظهور أي إشكالات أثناء عملية الشحن وتفعيل الكروت الخاصة بهم، كما أشير في هذه المقالة إلى أحدث التنبيهات وتوجيهات الشركة بالإضافة إلى بعض المعلومات الأخرى المتعلقة بهذه القضية، وتقوم الشركة بتأكيد ضرورة أن يقوم المواطنون بزيارة فروع شركات الغاز الموجودة في جميع محافظات جمهورية مصر العربية بشكل منتظم شحن وتحديث كارت الغاز.
أسباب ظهور رسالة غير مقبول على كارت الغاز
يرغب الكثير من المواطنين الذين يمتلكون عدادات غاز مشفرة في معرفة سبب ظهور رسالة “كارت الغاز غير مقبول”،حيث قامت شركة بتروتريد للغاز الطبيعي بتوضيح أن سبب ظهور هذه الرسالة يعود إلى عدم تحديث المواطنين لبطاقة الغاز بانتظام، كما أعلنت الشركة أنها تحتاج إلى تحديث البطاقة بشكل مستمر لتمكين عملية الشحن المتكررة عن طريق ماكينات الخدمة الفورية واحد من أسباب ظهور رسالة تأكيد الدفع المرفوضة أثناء عملية شحن البطاقة هو نتيجة عدم قبول عملية الدفع.
تفسير ظهور رسالة غير مقبول على كارت الغاز
تتساءل جمعية كبيرة من المواطنين الذين يملكون عدادات الغاز التي تعمل بنظام الكارت عن سبب ظهور رسالة رفض الدفع عند شحن الكارت عن طريق الخدمة الفورية أو أي وسائل أخرى، لذلك قامت شركة بتروتريد للغاز الطبيعي بالرد على هذا السؤال على عدد من مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدة أن السبب وراء ظهور هذه الرسالة هو أن عملية شحن الكارت في بعض الأحيان لا تتم بشكل صحيح مما يعني أن المواطن لم يقم بتحديث بيانات الكارت.