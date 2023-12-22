"هتندم ندم عمرك" .. احذر خطورة تجميد الخبز في الفريزر وهذه الطريقة الصحيحة للتخزين وطرق عمل الخبز في المنزل .. معلومة ياريتني عرفتها من زمان

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - يعد الخبز المكون الرئيسى في تناول الطعام، لذلك تلجأ الكثير من الأمهات خاصة العاملات منهن لتخزين العيش في الفريزر حتى لا تحتاج للذهاب إلى الفرن بصفة يومية، ولكن يتم تخزين الخبز بشكل خاطئ مما يمثل ذلك خطورة على صحة أفراد الأسرة، وهذا سوف نتناوله بالتفصيل فى هذا المقال من خطورة تخزين الخبز بالطرق الخاطئة والطريقة الصحيحة للتخزين.

خطورة تجميد الخبز في الفريزر