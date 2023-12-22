"ولا كان الجن الازرق يعرفها "... طريقة جهنمية لفتح القفل دون الحاجة إلى مفتاح تعرفها عليها الآن .. استخدامها في الحلال فقط

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - تعرف على حلول فتح قفل معلق بدون مفتاح. يعتبر فقدان مفتاح القفل الخاص بك من أصعب المواقف اليومية التي قد تواجهك. وينتج عن ذلك جهد كبير ووقت ضائع، وقد تفقد الشيء المخفي خلف هذا القفل، ولأن القفل مصنوع من أشكال خاصة من الداخل لا تتطابق إلا مع مفتاحه الخاص، فيزداد صعوبة فتحه، لذا سنحل لك هذه المشكلة ونخبرك أن فتح القفل بدون مفتاحه أصبح سهلاً وذلك باتباع بعض الطرق التي توضحها السطور التالية. ومن خلال موقعنا دوت الخليج سنشرح لكم أهم التفاصيل. تابعنا.

هناك العديد من الطرق المختلفة التي يمكن من خلالها فتح القفل، ومنها:

يمكن استخدام الحاويات المعدنية مثل السترات، وذلك من خلال قص الجزء العلوي من الحاوية على شكل حرف T، ثم لف القصة المقطوعة حول الجزء المتحرك. اجعل الجزء الرأسي من الرسالة هو الجزء التالف من الداخل. ادفع القطعة المعدنية إلى فتحة القفل، وهكذا يتم عمل الفتحة.

دبوس الشعر عن طريق إزالة القطعة المطاطية الموجودة بالأعلى ثم عمل فتحة بزاوية 90 أو حتى تصل إلى حرف V. بعد ذلك قم بثنيها وإدخالها في المكان وإدخال معها طرف آخر من دبوس الشعر المصنوع بنفس الخطوات .

تعلم كيفية استخدام المطرقة لفتح القفل

استخدام المطرقة، وهذا هو الحل الأخير الذي قد تلجأ إليه عند فشل الحلول السابقة، وذلك عن طريق الطرق عليه عن طريق إمساك القفل من جهة ثم الطرق على الجانب الآخر وهو الجذع الثابت للقفل، حتى تخرج المسامير ويتم عمل فتحة، أو عن طريق سحب عمود القفل لأعلى باستخدام الزردية.