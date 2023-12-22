"كانت فين الوصفة الفظيعة دي من زمان".. استخدمي وصفة زيت الزيتون مع الكمون بهذا الطريقة لن تستغني عنها أبدا.. يارتني كنت جربتها من زمان

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - تعرفي على وصفة زيت الزيتون مع الكمون لعلاج جميع مشاكل الشعر، حيث يعتبر زيت الزيتون من أفضل الزيوت الطبيعية التي يمكن أن يستخدمها الإنسان على الإطلاق في العديد من الأغراض، بما في ذلك بلا شك الطبخ نظراً لفوائده الكثيرة، ولكن بجانب ذلك، لدي هذا الزيت العجيب بعض الخصائص التي قد تنشط أيضًا في بعض الوصفات التجميلية وتعطي نتائج لا يمكن تصورها، إذا تم استخدامه بالطريقة الصحيحة ومع بعض الإضافات المميزة مثل الكمون على سبيل المثال، والذي له أيضًا العديد من الفوائد التي تفيد صحة الجسم بشكل عام. ومن خلال موقعنا بوابة نيوز مصر سنوضح لك طريقة عمل هذه الوصفة السحرية وكيفية استخدامها. تابعنا

تعرفي على وصفة زيت الزيتون مع الكمون لعلاج الشعر

لا شك أن الشعر هو تاج المرأة وعنوان جمالها الأول بلا منازع. لذلك تحرص الكثير من النساء على الحصول على شعر خالي من العيوب، ولهذا تتوافر العديد من الوصفات الطبيعية وأفضلها وصفة زيت الزيتون مع الكمون.

تعلم كيفية استخدام الوصفة

ويتم ذلك من خلال وضع ملعقتين من الكمون مع خمس ملاعق من زيت الزيتون لعمل حمام كريم، ثم ترك الخليط لمدة 5 دقائق حتى يمتزج تماماً، ثم تطبيقه على الشعر من الجذور إلى الأطراف وتركه لمدة نصف ساعة. ساعة قبل شطفه بالماء الفاتر.