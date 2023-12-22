"فرحة كبيرة ليكم".. واخيرا هتقدر تشتري عربية بدون مقدم وبأرخص سعر في مصر 130 ألف جنيه فقط سعر العربية

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - عرضت شركة اتامكو للتجارة الدولية والتوكيلات والنشر اربع فئات من السيارات من نوع هيونداي النترا HD في العديد من المحافظات نحو ١٥ محافظة كنوع من التغيير في السيارات وبإمكانك ان تبادل سيارتك القديمة بسيارة جديدة والتي تعمل بنظام الوقود الثنائي الذي يدعم استخدام الوقود او الغاز الطبيعي ، وفي المقال التالي سنعرف العديد من التفاصيل بشأن تلك السيارات.

كيفية الحصول على سيارتك الحديثة والجديدة

تتيح شركة اتامكو للتجارة عملية التبادل للأعضاء المشاركين في البرنامج الخاص بالشركة ، ومن خلال النظام المعروض يتيح للمالك ان يحصل على سيارة حديثة دون الحاجة للدفع المبدئي ، ويمكن ان تتم عملية التبادل وفي فترة قد تصل الى ١٠ سنوات ،وتقدم الدولة معونة مادية تصل الى ٢٢ الف جنيه مصري مع مراعاة انه يتم ذلك من خلال نوع محدد من السيارات وهو هيونداي النترا HD ولا يتم التبادل مع الشركة غير ذلك وتعتبر هذه السيارة خيار شراء لدى العديد من الاشخاص .

كيف تحصل على سيارة هيونداي النترا

يمكنك ان تشتري سيارة هيونداي النترا من خلال الحصول على تمويل من احد المصارف الحكومية وتستطيع ان تدفع المبلغ على ١٠ سنوات مع مضاعفة المبلغ حوالي ٨ الالف جنيه ، ويجب على الأشخاص التي اعمارهم تتراوح بين ٢٤ الى ٢٧ عام ضرورة التقدم بالاوراق الرسمية والعقود الموثوقة لتمام عملية الشراء وتلك الشروط الصادرة من المكتب الذي يتناول المساهمة الشهرية للنظام المحدد والتي تتضمن الغاز الطبيعي والمبلغ المادي ووثائق التأمين.