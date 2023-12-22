فكرة جهنمية متخطرش على بال الجن الأزرق!!.. تعرفي على أفضل طريقة "لتقشير الثوم" بكميات كبيرة في دقائق معدودة... لازم تجربيها بنفسك وهتدعيلي

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - يصعب على الكثير من ربات البيوت عملية تقشير الثوم عند الحاجة لذلك في تحضير العديد من الوجبات والأكلات المختلفة، حيث لا غنى عنه في الكثير من الأطعمة والمأكولات المختلفة لما يكسبها من طعم لذيذ ورائحة شهية مميزة، لهذا تلجأ الأمهات وربات البيوت لتخزين الثوم بكميات لحين الحاجة له مما يجعلها تبحث دائماً عن أفضل الطرق والأفكار الجديدة التي تساعدها على تقشير كميات كبيرة في وقت قصير ودون بذل الكثير من المجهود، لهذا نقدم لكم الحل الأمثل بطرح أفكار مبتكرة وبسيطة لتقشير الثوم بسرعة الصاروخ.

أفضل طريقة لتقشير الثوم في ثواني معدودة

إليكي سيدتي طريقة بسيطة ومجربة لتقشير الثوم في المنزل عن طريق إتباع الخطوات البسيطة التالية: