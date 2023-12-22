فكرة جهنمية متخطرش على بال الجن الأزرق!!.. تعرفي على أفضل طريقة "لتقشير الثوم" بكميات كبيرة في دقائق معدودة... لازم تجربيها بنفسك وهتدعيلي

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - يصعب على الكثير من ربات البيوت عملية تقشير الثوم عند الحاجة لذلك في تحضير العديد من الوجبات والأكلات المختلفة، حيث لا غنى عنه في الكثير من الأطعمة والمأكولات المختلفة لما يكسبها من طعم لذيذ ورائحة شهية مميزة، لهذا تلجأ الأمهات وربات البيوت لتخزين الثوم بكميات لحين الحاجة له مما يجعلها تبحث دائماً عن أفضل الطرق والأفكار الجديدة التي تساعدها على تقشير كميات كبيرة في وقت قصير ودون بذل الكثير من المجهود، لهذا نقدم لكم الحل الأمثل بطرح أفكار مبتكرة وبسيطة لتقشير الثوم بسرعة الصاروخ.
أفضل طريقة لتقشير الثوم في ثواني معدودة
إليكي سيدتي طريقة بسيطة ومجربة لتقشير الثوم في المنزل عن طريق إتباع الخطوات البسيطة التالية:
- نبدأ أولاً بتحضير علبه نظيفة محكمه الغلق.
- نقوم بتفريط فصوص الثوم ووضعها بداخل العلبة.
- نبدأ برج العلبة جيداً ثم الانتظار لمرور دقائق.
- نفتح هذه العلبه المحكمة الغلق.
- ثم نبدأ بتقشير القشور الخارجية بواسطة السكين.
- ستلاحظين سهولة كبيرة في التقشير.
طريقة مبتكرة وجديدة في تقشير الثوم بسرعة البرق
إليكي المزيد من الأفكار البسيطة والمجربة في تقشير الثوم عن طريق التالي:
- يجب في البداية تقطيع الجزء العلوي والجزء السفلي من الثوم.
- نقوم بتقشير الطبقات الداخلية بكل سهولة.
- ستلاحظين انتزاع القشور في هذا الوقت بكل بساطة دون مجهود.
- كما تستطيعين استخدام المايكرويف عن طريق وضع الثوم لمدة خمس ثواني.
- عند إخراجه سوف يصبح أكثر سهولة عليكي عملية التقشير للثوم على الإطلاق.