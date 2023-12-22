'هيرجعك صبية في العشرين" .. استخدمي كريم ميبو لتفتيح وتبييض البشرة بسرعة خيالية في يوم واحد مثل بياض الكوريات .. هيخليكي زي لهطة القشطة

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - نعلم جميعا أن منتجات العناية بالبشرة والجسم تعتبر مرتفعة بجنون في هذه الأيام، تتجه الكثير من النساء نحو البحث عن وصفات طبيعية وسهلة للتخلص من المشاكل التي تصيب البشرة، ومن المشكلات التي تزعج جميع السيدات ظهور النمش الداكن على الجسد مما قد يؤثر على الثقة بالنفس لديهن بالاستعانة بمكونات بسيطة يسهل العثور عليها في كل بيت، يمكن تحضير خلطة طبيعية بزيت الزيتون لإزالة هذه البقع الداكنة، وهذه الوصفة تساهم في تفتيح الجسم وتوحيد لونه، حيث تحتوي الوصفة على عناصر طبيعية لها خصائص مفتحة ومرطبة للبشرة، وهذا سنوضحه بالتفصيل في هذا المقال.

وصفة كريم ميبو للعناية بالبشرة

يتم تحضير هذه الوصفة بسهولة عند القيام بالخطوات الآتية:

إخلطي كميات مماثلة من كريم ميبو وزيت الزيتون معاً.

طبقي الخليط على الأماكن الغامقة في الجلد.

إتركيه على البشرة لمدة حوالى 30 دقيقة.

إشطفي البشرة جيدا بالماء الفاتر.

يمكن تطبيقها مرتين يوميًا لتحقيق نتائج سريعة ومن المهم إستعمال زيت الزيتون الصافي الأصلي.

إذا كانت بشرتك تعانى من الحساسية، من الضروري تقليل تركيز الخلطة من خلال إدخال بعض الماء إليها.

في حال أنك تشعر بحساسية نحو أحد العناصر الداخلة في تركيبة المنتج، يُوصى بأن تتوقف فورًا عن تطبيق الوصفة.

فوائد كريم ميبو للبشرة