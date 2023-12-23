هاتي الفازلين وتعالي اقولك على وصفة لتبيض المناطق الحساسة بالفازلين حتى لو كنت سوداء فحمة هتبقي زي القشطة

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - لا يوجد أي شك شك أن الفازلين هو من المواد الطبيعيه المرطبة تلك التي تعمل على إزالة أي جفاف موجود في البشرة وتترك ناعمة خالية من أي خشونه كما أن الفازلين ثبت أن له فاعلية في العديد من الوصفات، التي تستخدم لتفتيح البشرة والأماكن الحساسة في الجسم، والمميز في الفازلين أنه آمن تماما على البشرة، لعدم احتوائه على أي نوع من المواد الكيميائية الضارة، وفي هذا الموضوع سوف نذكر لكم وصفه سهله وسريعه من الفازلين لتفتيح المناطق الحساسه بالجسم تابعوا معنا للتفاصيل

وصفة لتبيض المناطق الحساسة بالفازلين إليكم كل مكونات وصفة الفازلين لتبييض المناطق: عدد ملعقة ك من النشا.

عدد ملعقة ص من صودا الخبز.

عدد ملعقة ص من الليمون.

عدد ملعقة ك من الفازلين.

عدد ملعقة ص من زيت الخروع.

عدد ملعقة ص من زيت اللوز. خطوات التحضير الخطوة الأولى نحضر وعاء به كمية من الماء الدافئ ونضع فيه الفازلين حتى نعمل على إجابته بالكامل ويصبح سائل وبعدها في الوعاء الذي يحتوي على الفازلين، نبدأ بإضافة النشا وكذلك الزيوت الطبيعيه وعصير الليمون ونقوم بتقليب كل تلك المكونات معا حتى تتجانس وتندمج مع بعضها البعض.

الخطوة التالية نقوم بغسل البشرة سواء كان الوجه أو الأماكن الحساسة في الجسم والتي يراد تفتيحها، وبعد أن يتم تجفيفها يتم وضع طبقه من الخليط على تلك الأماكن، وتترك لمدة ربع ساعة، وبعدها يشطف بالماء الفاتر ويتم الترطيب ولأفضل النتائج يتم استخدام هذه الوصفة مرتين في الأسبوع