هتنسف الدهون .. خلطة جبارة لتنظيف الفرن من الدهون المتراكمة في ثواني هيرجع جديد زي الاول

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - هناك العديد من ربات المنازل ممن يبحثون عن طرق فعالة لتنظيف الفرن من البقع والدهون والزيوت التي تتراكم على الفرن بمرور الوقت بسبب تطاير الأبخرة والدخان وسقوط الدهون عليها نتيجة لتحضير الطعام، وقد وجدنا وصفة سهلة لتنظيف الفرن والأسطح في المطبخ، وذلك من الاستخدام الأول لها، وتتكون من مقادير بسيطة متوفرة داخل كل بيت، كما تتميز بسهولة تحضيرها وكذلك استخدامها، بالإضافة إلى مدى فعاليتها في تنظيف البقع الصعبة على أسطح المطبخ والفرن.

مكونات وصفة تنظيف الفرن

تشمل الوصفة عدد من المكونات التي تجدها متوفرة داخل كل بيت، وهي مكونات سهلة وبسيطة، تتمثل في النقاط التالية: