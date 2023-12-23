تناولوا زيت الزيتون على الريق بهذه الطريقة لمدة 7 أيام واتفرج المفاجأة التي ستحدث

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - يعتبر زيت الزيتون من أفضل الزيوت الطبيعية الشهيرة والمعروفة بفوائدها الجبارة والمتعددة لصحة الجسم والبشرة وكذلك الشعر، كما يحتوي على العديد من العناصر الغذائية والمعادن الهامة التي يحتاجها الجسم مما يجعله عنصر أساسي في معظم مكونات الوصفات والخلطات الطبيعية سواء للشعر أو للبشرة وكذلك علاج الكثير من الأمراض الصحية المختلفة، لهذا نستعرض معكم اليوم وصفة سحرية من زيت الزيتون للاستفادة من هذه الفوائد المتعددة بأكثر صورة ممكنة.
فوائد تناول زيت الزيتون على الريق للمرأة
مما لا شك فيه أن زيت الزيتون هو أحد الزيوت الطبيعية متعددة الاستعمالات والمغذية والمفيدة للجسم أيضاً، لذا دعونا نستعرض معكم بعض فوائد تناول زيت الزيتون على الريق للمرأة فيما يلي:
- يحتوي على العديد من المركبات الهامة منها مركبات الفينول Phenols التي تساهم في تغيير طبيعة البكتيريا في الأمعاء، وبهذا يعمل على تخفيف الأعراض المصاحبة لأمراض الأمعاء الالتهابية.
- من أبرز فوائده أنه يقلل من خطر الإصابة بالسرطان لما يحتويه زيت الزيتون على نسبة كبيرة من مضادات الأكسدة التي تساعد على محاربة الجذور الحرة المتسببة بالإصابة بالأمراض السرطانية المختلفة.
- تناول زيت الزيتون على الريق للمرأة يحميها من الإصابة بعدد من السرطانات منها سرطان الثدي، سرطان القولون والمستقيم، وسرطان بطانة الرحم، وكذلك سرطان البنكرياس.
أهمية زيت الزيتون للصحة العامة للجسم
- يساهم تناول زيت الزيتون على الريق في علاج الإمساك بفاعلية كبيرة.
- كما يعزز صحة القلب بسبب احتوائه على حمض الأوليك Oleic acid الذي يساعد على تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب وتصلب الشرايين.
- أيضًا زيت الزيتون له دور فعال في خفض معدل الكولسترول الضار والحفاظ على ضغط الدم.
- يساعد على تعزيز صحة الأمعاء وقيامها بوظائفها بشكل مثالي.