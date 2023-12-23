وفري ودبري.. طريقة عمل الصابون البلدي من الزيت المستعمل بجودة عالية أحلى من الجاهز

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - يعتبر الصابون البلدي من أهم العناصر التي يجب توافرها داخل كل منزل، وذلك لأن ربات المنازل يقومن باستخدامه بشكل مستمر في غسيل الملابس وتنظيف الأسطح كما يتم بشره في مياه المسح التي تستخدم في تنظيف الأرضيات، لذلك تحرص ربات المنازل بتوفيره بشكل دائم داخل المنازل، من أجل هذا يحرص الكثير منهن بعمله داخل المنزل باستخدام مكونات بسيطة وطريقة تحضير سهلة سنقوم سردها خلال سطور هذا المقال.

مكونات وصفة الصابون البلدي

وبالنسبة لمكونات وصفة عمل الصابون البلدي فهي مكونات سهلة وبسيطة متواجدة داخل كل منزل، وتتمثل هذه المكونات في النقاط التالية: