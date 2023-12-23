رجل أعمال سعودي تزوج على زوجته الأولى بالسر.. وفي ليلة الدخلة خانته العروسة مع عشيقها القديم في الحمام

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - أبدى رجل الأعمال السعودي صدمة كبيرة بعدما قرر الزواج سرًا من زوجته الثانية، التي اختارها من إحدى الدول الخليجية المجاورة. كانت الأمور تسير بشكل طبيعي حتى ليلة الدخلة، حيث انكشف للرجل أن زوجته الجديدة قد خانته مع عشيقها السابق في الحمام. هذا الاكتشاف المفاجئ أحدث صدمة كبيرة للرجل الذي كان يعتقد أنه يعيش في سعادة وهناء مع زوجته الثانية.

أفصح رجل الأعمال السعودي في رسالة إلى أحد المواقع الاستشارية عن تفاصيل قصة صادمة عاشها قبل 8 أشهر. وأشار الرجل إلى أنه يبلغ من العمر 35 عامًا ومتزوج من ابنة عمه لمدة 12 عامًا، ولديهما 4 أطفال. يعيش في مدينة جدة ويمتلك تجارة ناجحة.

قرر الرجل تحديث حياته بعد شعوره بالملل من الروتين اليومي، الذي استمر لمدة 12 عامًا بين العمل في التجارة والحياة الأسرية. قرر تجديد الحياة والاستمتاع بها، واتخذ قرارًا بالزواج من امرأة أخرى لإضافة نكهة جديدة إلى حياته.

اختار الرجل إحدى الدول الخليجية للبحث عن زوجة ثانية، وطلب من أحد أصدقائه في تلك الدولة أن يبحث له عن أسرة محافظة للارتباط بها.

في غضون عدة أشهر، تلقى رجل الأعمال السعودي اتصالًا من صديقه يُخبره بأنه وجد له أسرة محترمة ومعروفة بالصلاح، تتمتع بسمعة طيبة ومركز مرموق في المجتمع. وأضاف الصديق أن هناك فتاة جميلة في الأسرة وهي يتيمة الأم.

وقبل رجل الأعمال على اختيار صديقه، وبدأ في التحضير للسفر والزواج من الزوجة الثانية دون أن يُخبر زوجته الأولى أو أي أحد من المعارف بخططه.