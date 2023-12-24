مشروب رباني متوفر في كل منزل يمتص السكر في الدم بسرعة تفوق الخيال.. تعرف عليه ولن تندم

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - الحلبة هي نبات عشبي يُستخدم في العديد من الثقافات لأغراض طبية وتحضير الطعام يُعتبر الحلبة مصدرًا غنيًا بالعديد من العناصر الغذائية والمركبات النباتية الفعّالة التي قد تلعب دورًا هامًا في مساعدة الجسم على تنظيم مستويات السكر في الدم، تحتوي الحلبة على مركبات نشطة مثل الألياف الغذائية والمركبات النباتية المعروفة باسم “البوليفينولات” والتي تسهم في تحسين حساسية الجسم للأنسولين وتقليل ارتفاع مستويات السكر في الدم.

دور الحلبة في تنظيم مستوي السكر في الدم

تحسين حساسية الأنسولين: الحلبة تحتوي على مركبات فعالة يُعتقد أنها تعزز حساسية الخلايا للأنسولين، الذي يلعب دورًا هامًا في تنظيم مستويات السكر في الدم بتحسين استجابة الخلايا للأنسولين، يمكن للحلبة المساهمة في تحسين توزيع السكر في الجسم.

تأخير امتصاص السكر: الألياف الغذائية الموجودة في الحلبة تلعب دورًا في تأخير امتصاص السكر في الجهاز الهضمي هذا يعني أن السكر يتم امتصاصه بشكل أبطأ، مما يساعد في منع ارتفاع حاد في مستويات السكر في الدم بعد تناول الطعام.

تقليل إفراز الجلوكوز: يُعتقد أن بعض المركبات النباتية في الحلبة قد تقلل من إفراز الجلوكوز من الكبد، مما يساهم في تحكم أفضل في مستويات السكر في الدم.

موازنة مستويات الإنسولين: تشير بعض الأبحاث إلى أن الحلبة قد تلعب دورًا في تحسين إفراز الأنسولين وتوزيعه بشكل أفضل في الجسم، مما يسهم في تنظيم مستويات السكر.