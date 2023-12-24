مش هترميها تاني وهتشتريها مخصوص.. لن تصدق ماذا يفعل نخاع العظام في جسم الإنسان

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - نخاع العظام واحدا من المكونات التي يتم استخدامها في مختلف المطابخ لصنع شوربة العظام ، حيث العناصر الغذائية المهمة مثل البروتين وفيتامين ب 12 والريبوفلافين والكولاجين وحمض اللينوليك، التي تعود على الجسم حال تناوله، فهو عبارة عن المادة اللينة الموجودة داخل العظام والتي تحتوي على خلايا جذعية وخلايا دموية ودهنية، فضلا على ذلك يعد مكونًا هامًا للجهاز الهيماتوبويتي، والذي يقوم بدوره في إنتاج خلايا الدم في الجسم، لذلك نقدم فيما يلي بعض الفوائد المحتملة لنخاع العظام.

فوائد نخاع العظام