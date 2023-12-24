خصومات كبيرة.. عروض كازيون اليوم الأحد 24 ديسمبر 2023

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - تعد كازيون من السلاسل التجارية الشهيرة في مصر والتي تقدم عروض مستمرة للسع المختلفة ذات الجودة العالية والأسعار المميزة التي تناسب جميع فئات المجتمع، وينشر كازيون مجلة أسبوعية تحتوي على أفضل العروض وأهمها للمنتجات الغذائية ومستلزمات المنزل المتنوعة بتخفيضات كبيرة، وتنتشر فروع كازيون في معظم محافظات مصر في مختلف أنحاء الجمهورية.

من أهم المنتجات والسلع التي تعرضها سلسة سوبر ماركت ” كازيون”، السلع التالية:

منتجات الألبان والإفطار

الأرز والبقوليات والمشروبات

المعجنات ومستلزمات الخبيز

البسكويت والحلويات والمقرمشات والشوكولاتة

وجبات الأطفال

الفاكهة والخضروات

التوابل ومستلزمات الأكل

المعلبات والسمن والزيوت

المأكولات الباردة والمجمدة

منتجات العناية الشخصية والتجميل

المنتجات الورقية ومنتجات النظافة

عروض كازيون ديسمبر 2023

فروع كازيون

تنتشر فروع كازيون في مختلف أنحاء الجمهورية، ويبلغ عددها حاليا 414 فرع في مختلف محافظات الجمهورية، وهي ” القاهرة & الإسكندرية & بني سويف & المنيا & المنوفية & كفر الشيخ & القليوبية & الفيوم & الغربية & الشرقية & السويس & دمياط & الدقهلية & الجيزة & بورسعيد & البحيرة & الإسماعيلية”، يمكن التواصل مع خدمة عملاء كازيون للاستفسار أو الإبلاغ عن أي مشكلة من خلال التواصل مع الرقم 19609 .

شركة كازيون

تعد شركة كازيون، شرطة مساهمة مصرية تعمل في مجال بيع التجزئة وبيع السلع الاستهلاكية بأسعار مخفضة عن طريق سلسة محلات ” كازيون”، وتعتمد خطة كازيون على إدارة مجموعة واسعة من محال التجزئة والمخازن لتغطي بهم جميع أنحاء الجمهورية، وتخدم المواطنين من خلال أسطولها الخاص من عربات النقل والشاحنات، ويعد هدف كازيون الرئيسي هو تقديم منتجات وسلع استهلاكية ذات جودة عالية بأفضل الأسعار لعملائها، وافتتح الفرع الأول لكازيون في 30 نوفمبر 2014، وتخطط الشركة لافتتاح ’لاف الفروع في الفترة القادمة في مختلف أنحاء الجمهورية، ومخازن الشركة في المنطقة الصناعية في مدينة السادس من أكتوبر والعاشر من رمضان، ومن المخطط أن يتم افتتاح مخزنين آخرين في محيط القاهرة الكبرى خلال الـ 18 شهر القادمة.