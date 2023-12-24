احذر معلومات لأول مرة تعرفها ... 5 أضرار يسببها تناول الفول والطعمية يوميا

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - الأكل أذواق ولولا اختلاف الأذواق لبارت السلع ومن المعروف أن الأكلات المصرية الشعبية لها مكانة كبرى في قلوب عشاق الأكل من المصريين أو غير المصريين على حد سواء، حيث أن تلك الأكلات المصرية تساعد على فتح الشهية بشكل كبير ومن ثم الأكل بشهية بمفتوحة وحالة من التلذذ بالطعم، ومن أكثر الأكلات شعبية داخل مصر هي أكلة الفول والطعمية أو الفول والفلافل بمسمها المصري الأصيل.

وعلى الرغم من أن تلك الأكلة من الأكلات الشهية واللذيذة إلا أن الإفراط في تناولها قد يتسبب في الكثير من المشاكل الصحية مثل عسر الهضم أو الانتفاخ أو الغازات .. ألخ أبرز الأضرار التي يتسبب فيها الإفراط في تناول الفول والطعمية يحتوي الفول والطعمية على نسبة كبيرة من الألياف والكربوهيدرات، والإفراط في تناول تلك الأكلة قد يتسبب في الإصابة بمشاكل في الهضم مثل عسر الهضم والانتفاخ والغازات.

يعتبر الفول والفلافل أو الفول والطعمية من أكثر الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من السعرات الحرارية،ومع تناولها بكثرة يؤدي ذلك الأمر إلى حدوث زيادة كبيرة في الوزن، مما قد يتسبب في الشعور بالإحراج مستقبلًا.

من أكثر المواد التي تدخل في تكوين الفول هي مادة ” الفيتات”، تلك المادة التي قد تؤثر على قدرة الجسم على امتصاص الحديد، ومع تناول الفول بكثرة تغلغل تلك المادة في الجسم وتعمل على انخفاض مستويات الحديد في الجسم.