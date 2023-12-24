توقفي عن استخدامه فورأ هتموتي عيالك”.. تحذير شديد اللهجة من وزارة الصحة هذا النوع من الزيت المنتشر في السوق ..يدمر الكبد ويسبب الوفاة

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - تحذير من زيوت الطعام مجهولة المصدر
توجهت وزارة الصحة المصرية بتحذير شديد حول شراء زيوت الطعام النباتية التي يشكل مصدرها غموضًا ويعتبر استهلاك هذه الزيوت من مصادر غير معروفة مصدرًا للعديد من المشاكل الصحية، وهو ما يستوجب توعية الناس حول الأخطار المحتملة.
وطالبت وزارة الصحة بفرض عقوبات قوية على التجار الذين يروجون لزيوت مستعملة مجهولة المصدر، ودعت إلى التوعية بشدة لمنع الناس من شراء هذه الزيوت ويجب على المواطنين أن يكونوا حذرين وأن لا يسهموا في نشر هذا الزيت أو بيعه للتجار.
أضرار الزيوت معادة التدوير
بعد التحذير الصادر عن وزارة الصحة حول استخدام زيوت المطبخ المستعملة ظهرت تساؤلات حول الأضرار الصحية المحتملة لهذه العملية ويتطلب التوعية حول هذه الأمور التفهم الدقيق للتأثيرات الضارة المحتملة لاستخدام هذه الزيوت وهي كما يلي:
- تلف الكبد: أحد الأخطار الجسيمة لاستهلاك زيت المطبخ المستعمل هو أنه يمكن أن يؤدي إلى التلف والتليف في الكبد، يحمل هذا التأثير خطورة كبيرة على صحة الأفراد ويمكن أن يتسبب في مشاكل صحية خطيرة.
- ارتفاع خطر السرطان: تشير الأبحاث إلى أن استهلاك زيوت المطبخ المستعملة يرتبط بارتفاع نسبة الإصابة بسرطان المعدة، هذا يزيد من خطر الإصابة بمرض خطير يمكن أن يؤثر على نوعية الحياة والصحة بشكل عام.
- تدمير الجهاز المناعي: الزيوت المستعملة تمتلك القدرة على تدمير جهاز المناعة، خاصةً في حالة الأطفال، ويعتبر جهاز المناعة الضعيف مشكلة خطيرة تجعل الجسم عرضة للأمراض والالتهابات بشكل أكبر.
- ارتباط بأمراض القلب: يشير البحث إلى أن استهلاك زيوت المطبخ المستعملة يزيد من احتمالية سد الشرايين وبالتالي يزيد من فرص الإصابة بأمراض القلب، هذا يعزز أهمية تجنب هذه العملية للحفاظ على صحة القلب.
- تأثير على الصحة العامة: استخدام الزيت المستعمل يثبط الصحة العامة للجسم، مما يزيد من فرص استقبال عدد أكبر من الأمراض، ويصبح الجسم أقل قدرة على مواجهة العوامل الضارة والمحافظة على توازنه الصحي.