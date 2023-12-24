ارمي تليفونك بسرعة !! .. احذر من ظهور هذه العلامه علي الواتساب تدل أن هناك من يتجسس عليك ويراقبك وعارف كل حاجة عنك

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - في كثير من الأحيان قد يسمع البعض منا عن أن هناك شخص ما اخترق حسابات شخص أخر لأغراض مختلفة البعض يفعل هذا لغرض التجسس والبعض الاخر بغرض استهداف المال وغيرها الكثير ، ولكن عندما يتعلق الأمر باختراق تطبيق يعد أول تطبيق عالمي للدردشة فهذا مصدر قلق وذعر ونفور ايضا لكافة المستخدمين ، حيث اذدات الأقاويل حول وجود طريقة جديدة يتم من خلالها التجسس علي الهاتف وذلك من خلال ارسال رسائل بها بعض الروابط المشفرة وعند الدخول اليها يتم فتح الهاتف بالكامل أمام الشخص الأخر ، فيجب الحرص الشديد من وجود اي علامات مختلفة علي الهاتف .

علامات اختراق الواتساب من أكثر العلامات الرئيسية هي ظهور علامة “قيد الاستخدام على جهاز آخر” في إعدادات WhatsApp في حالة رؤيتك لهذه العلامة، فهذا يعني أن حسابك متصل بجهاز آخر غير جهازك، قد يكون هذا الجهاز كمبيوتر أو هاتف ذكي أو جهاز لوحي. العلامات الأخرى تشمل ظهور رسائل أو تغييرات داخل حسابك لم تقم بها.

بطء أداء WhatsApp إذا كان الواتس آب يعمل بشكل أبطأ من المعتاد، فقد يكون ذلك علامة على أن شخص ما يستخدمه في الخلفية.

سوف تلاحظ أن هاتفك يستنزف البطارية بشكل أسرع من المعتاد، فقد يكون ذلك علامة على أن هناك تطبيقًا يعمل في الخلفية ويستهلك الكثير من الطاقة. حماية الواتساب أولاً، تحقق من أنك تستخدم أحدث إصدار من تطبيق واتس آب.

ثم قم بتسجيل الخروج من كافة الأجهزة الأخرى التي تستخدم حسابك.

أخيرًا، قم بتمكين التحقق بخطوتين لزيادة أمان حسابك.