وصفة الدلع .. الفازلين مع الموز في هذا المكان قبل النوم وراقبي النتائج التي ستجعلك في غاية السعادة

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - لا شك أن هناك بعض المكونات التي يجب أن تكون لديك خلال فصل الشتاء من أجل العناية بالبشرة بشكل كبير والتي من بينها الفازلين الطبي الذي يمنح البشرة الترطيب الكافي في ظل الجفاف الذي يحدث نتيجة برودة الطقس ، اضف إلى هذا أن الفازلين من الممكن ان يدخل ضمن مكونات وصفات التجميل الخاصة بالعناية بجمال البشرة والجلد بشكل عام ، كما سنوضح من خلال المقال بفضل الخصائص التي يتمتع بها ، خاصة في حال كان العنصر الأخر الذي يستعمل معه هو الموز ، هذه الفاكهة التي لديها الكثير من المنافع الأخرى بجانب أنها نوع من الطعام والغذاء

– مكونات وصفة الفازلين مع الموز نصف حبة موز

كوب من زيت الزيتون يكون صغير الحجم

ملعقة كبيرة الحجم من النشا

ملعقة متوسطة الحجم من الفازلين – طريقة تحضير وصفة الفازلين مع الموز أولا يتم التأكد من تقشير حبة الموز والتخلص من القشرة الخارجية

نبدأ في هرس ثمرة الموز ثم يتم إضافة ملعقتين من الفازلين وملعقة من زيت الزيتون إلى الموز على أن يتم الخلط بشكل جيد

نمزج بين تلك المكونات بشكل مناسب من أجل الحصول على خليط متجانس

قبل أن تذهبي للنوم قومي بوضع الوصفة بين اصابعك على المكان المراد العناية به

لابد من ترك الوصفة على البشرة طوال الليل من أجل الحصول على أفضل النتائج .