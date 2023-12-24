"هتدمر نفسك وأسرتك "..احذر من تشغيل الراوتر اثناء الليل... 5 مخاطر رهيبه يجهلها المستخدمين

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - يعد الانترنت من اهم الاشياء التي يتم استخدامها في الحياه ولا يمكن الاستغناء عن الانترنت لدقيقه واحده ولكن يوجد العديد من الأشياء التي يفعلها الإنسان باستمرار وبشكل خطأ فهناك العديد من الأشخاص يقومون بتشغيل الواي فاي طوال الليل حيث ان هنالك العديد من الأشخاص من مستخدمي الانترنت والتكنولوجيا في العالم يعتمدون على علي الراوتر الموجودة في المنزل بشكل كبير، ويستخدمه في الألعاب أون لاين للتسلية والترفيه والقيام أشغالهم وأعمالهم، وفي بعض الأعمال إذا تمت تلك الأعمال عن طريق استخدام الإنترنت فإنها ستتم بأفضل شكل.

تشغيل الراوتر طوال الليل

ولكن اتضح لنا بعض التقارير التقنية التي ظهرت في الفترة الاخيرة من وجود أخطأ التي نتجت عن استخدام الراوتر لفترات طويلة بالليل ولقد طرحت الكثير من الاسئله عن تلك المخاطر التي يسببها الراوتر طوال الليل ومن خلال هذا المقال سوف نوضح لكم خطورة تشغيل الراوتر أثناء الليل.

خطورة تشغيل الراوتر أثناء الليل:

في مقابلة مع الخبير التكنولوجيا الأستاذ(عبدالرحمن محمد ) مبرمج احدي المواقع بإحدى المواقع باحدي الشركات الكبيرة والتي تعمل في مجالات الانترنت و البرمجة على مستوى كبير ان استهلاك جهاز الراوتر طوال فترة الليل وخصوصا في فصل الصيف ينتج عنه ارتفاع درجات الحرارة لدي جهاز الراوتر مما ينتج عنه تأثيرات سلبية على سرعة الانترنت وينتج عنه أيضا بطء في السرعات.

حيث قال الخبير (عبدالرحمن محمد) ان استهلاك جهاز الراوتر طوال فترة الليل من المشاكل الخطيرة ينتج عنه تسلل القراصنة وأتاحت لهم فرصة اختراق الانترنت ،ويسبب ايضا تشغيل الراوتر أثناء الليل في زيادة فاتورة الكهرباء بسبب الاستخدام المستمر للكهرباء كما أنه يسبب في حدوث ماس كهربائي لذا يجب علينا غلق جهاز الراوتر أثناء فترة الليل.