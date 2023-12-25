“الطلاق بقي أصعب من زمان” .. 7 شروط هامة جداً لوقوع الطلاق بين الزوج والزوجة في قانون الأحوال الشخصية الجديد 2022

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - في الفترة الأخيرة، شهدت جمهورية مصر العربية ارتفاعًا ملحوظًا في معدلات الطلاق، مما أدى إلى انتشار مشاعر القلق والحزن بين السكان. تم استناد هذا الانتشار إلى الإعلان عن ارتفاع حالات الطلاق من قبل مجلس الحشد والإحصاء خلال الخبر الصادر حول الوضع لعام 2022. ونتيجة لهذا، أصبحت وسائل الإعلام المصرية أكثر ازدحامًا بمشاكل الطلاق.

هل يستطيع الوالد مشاركة أبناءه في المعيشة بعد عقد قرانهم؟

وفقًا للدراسات الاستطلاعية، ازداد معدل الطلاق بصورة ملحوظة إلى حد لم يسبق له مثيل، حيث بلغت 213,000 حالة في غضون 3 دقائق هذا الارتفاع في معدلات الطلاق أثار قلقًا وتوترًا واضحًا بين الشعب المصري، وتم اعتباره واحدة من العواقب التي تنبأ بها خبراء علم النفس والمساعدين الذين اجتمعوا للبحث في الموضوع وأشاروا إلى أن هذه النتائج تعود جزئياً إلى “خطأ في تقدير الشخص لشريك حياته من خلال الأسلوب الذي يتسبب في النزاع بين الأزواج” نقدم لكم نظرة على الجانب الاجتماعي الذي يتأثر بحياة الأطفال عند إتمامهم لعقد الزواج، وذلك على الرغم من عدم قدرة الأطفال على فهم أو تحمل مسؤوليات حياتهم لهذا السبب، أكد المتخصصون على أهمية توعية الأطفال بمعنى الزواج وتوضيح أهداف الحياة الزوجية وفي سياق هذه الدراسة، أصدرت السلطات المختصة قراراً يتضمن مجموعة من القوانين الحديثة المتعلقة بقضايا الطلاق.

في أي وقت يكون الطلاق ضروري؟

ينبغي على الجميع أن يدركوا أن الطلاق يكون ضروريًا في حال توافر 7 حالات محددة في القانون، ونقدم لكم هنا فحصًا لهذه الحالات السبع التي تشير إليها دستور الأحوال الشخصية.

وينهي اتفاق الطلاق في هذه الحالات عند الانفصال أو الوفاة، ويأتي ذلك وفقًا للمادة رقم 44 في الدستور، وهي كالتالي:

يُسمح للرجل المتزوج الذي يمتلك تفويضًا علنيًا بالقدرة على إصدار الطلاق أو العودة إلى منزله، ويتم ذلك وفقًا للمادة 45 من الدستور، ويظل هذا التفويض نشطًا لمدة شهرين فقط.

يجب على الرجل المتزوج أن يكون على وعي تام بكل جوانب الطلاق، وفقًا للمادة 4 من الدستور. ويتعين على الشخص الأبكم أو غير القادر على التحدث أن يعبر عن آرائه بصورة نهائية من خلال رسالة مكتوبة أو بواسطة الإشارات.

يُسمح للسيدة المتزوجة في حالة زواج مبين، والذي لا يمتد، أن تُطلق الطلاق وفقًا للمادة الأولى المنصوص عليها في الدستور، باستثناء الطلاق عند الدخول، حيث تكون جميع حالات الطلاق في هذا السياق سلبية بموجب المادة رقم 4 من النظام.