“حقيقة أم خيال”.. تعرف على حقيقة “صرف 1000 جنيه من البريد المصري” لكافة حاملي البطاقات الشخصية لهذا الرقم.. إليكم أحدث التفاصيل لهذا الخبر

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - قام العديد من النشطاء على وسائل التواصل الاجتماعي بتداول أخبار حول صرف مبلغ 1000 جنيه من قبل البريد المصري باستخدام بطاقة الرقم القومي فقط وقد أثار هذا الخبر تساؤلات كثيرة من قبل المواطنين الذين استفسروا عن صحة هذه المعلومات المنتشرة على صفحات التواصل الاجتماعي يشير الخبر إلى منحة قدمها البريد باستخدام بطاقة رقم قومي محددة، ويجدر بالذكر أن هذه الأخبار غير صحيحة تمامًا ولا يوجد لها أي مصدر موثوق به، سواء كانت من جهة حكومية أو غير حكومية.

أوضح المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أن الروابط المتداولة التي تدعي صدور مكافأة تصل إلى 1000 جنيه لحاملي بعض بطاقات الرقم القومي من خلال هيئة البريد المصري هي روابط مزيفة أكد المركز الإعلامي أنه قام بالتواصل مع الهيئة القومية للبريد، التي نفت بشدة صحة تلك الأخبار الزائفة، مُؤكدة أنه لا صحة لمنح مكافأة بقيمة 1000 جنيه لحاملي بعض بطاقات الرقم القومي وأوضحت الهيئة القومية للبريد أن الروابط المنتشرة هي مزيفة، وأن المكافآت المُدعى عنها غير صحيحة، ولا علاقة للهيئة بتلك الروابط أو المعلومات المضللة.