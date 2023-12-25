مطلوبين بشكل عاجل .. أصحاب هذه البطاقات الشخصية عليهم التوجه لأقرب سجل مدني .. غرامة وحبس حال التأخير

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - لا يمكن أن يتم تصور حجم الإهمال الذي يمارسه بعض أفراد الشعب في التعامل مع المستندات الرسمية ، وهو أمر لا يمكن أن يتم التغاضي عنه من جانب الحكومة والتي تعمل جاهدة من أجل خلق حالة من النظام والانضباط في مختلف الجهات التابعة لها والتي من بينها ولا شك السجل المدني والذي يقع تحت إشراف مباشر من وزارة الداخلية والتي تتلقى الكثير من الحالات التي يتم ضبطها خلال الأكمنة بواسطة رجال الأمن بسبب البطاقات الشخصية فالبعض يدعي أنه حديث السن والأخر يدعي فقدان البطاقة وهي المشكلات التي كان لابد من إيجاد حلول لها والتي تمثلت في تقرير بعض من الغرامات المادية على هؤلاء الأشخاص من أجل الحد من انتشار هذه الظواهر السلبية

– غرامات البطاقة الشخصية يقوم المواطن بدفع غرامة مالية تصل إلى مائة جنيه في حال لم يستخرج بطاقة الرقم القومي لدى بلوغ السن القانوني لها وهو 15 عاما

يقوم المواطن بدفع غرامة مالية تصل إلى مائة جنيه إذا ما أصر على استعمال بطاقة غير سارية داخل إحدى الجهات الرسمية التابعة للدولة

يقوم المواطن بدفع غرامة مالية تصل إلى 50 جنيه في حال عدم تمكنه من تحديث بيانات البطاقة الشخصية خلال ثلاثة أشهر من تغييرها

يقوم المواطن بدفع غرامة مالية تصل إلى 50 جنيه إذا لم يستخرج بدل فاقد خلال أسبوعين من تحرير المحضر