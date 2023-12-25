ولا الجن الأزرق يعرفها.. فكرة جهنمية حطي قشر البرتقال فى ازازة وانسي انك ترمية تاني.. مش هتصدقي النتيجة

فكرة جهنمية حطي قشر البرتقال فى ازازة وانسي انك ترمية تاني فكرة .. مش هتصدقي النتيجة!!

يمكنك استخدام قشر البرتقال لعمل تونر للبشرة، نظراً لإحتوائة على فيتامين سي، مما يقلل من أكسدة البشرة، وأيضا يعمل كمرطب وملطف للبشرة، ويعطي إشراقة ولمعان للبشرة، ويقلل من المسام وينظف البشرة بعمق، والأهم أنه يقلل من أعراض الشيخوخة.

طريقة عمل تونر البرتقال للبشرة

نحتاج الى قشور 4 حبات من البرتقال، 2 كوب ماء، حبة ڤيتامين E من الصيدلية. ثم نضعهم على نار متوسطة ونتركهم حتى تقل المياه للنصف لتصبح كوبا واحدا. ونتركها حتى تبرد ثم نضيف لها حبة ڤيتامين E مما تساعد على تقليل أكسدة فيتامين سي الموجود فى البرتقال وبالتالي تزيد من كفاءة عمل التونر. ثم نضعها فى زجاجة محكمة الغلق ونحفظه فى الثلاجة بعد الاستخدام.

كيفية استخدام تونر البرتقال

قومى بغسل البشرة جيداً وجففيها ثم ضعي قطرات من تونر البرتقال على قطنة نظيفة وامسحي بها وجهك. وضعى التونر مرتين مرة فى الصباح ومرة قبل النوم مباشرة لتحصلى على نتائج مبهرة.

قشر البرتقال نكهه لزيت الزيتون

يمكنك نقع قشور البرتقال في إزازة زيت الزيتون لاستخدامه فيما بعد عند تحضير السلطة أو الأجبان مما يعطي للطعام طعم لذيذ.