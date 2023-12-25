لو نسيت الباسورد مفيش مشكلة...طريقة جديدة لفتح قفل الآيفون بدون حذف البيانات

طريقة فتح قفل الآيفون بدون حدوث format

توجد العديد من الخطوات التي يجب القيام بها حتى يمكنك اعاده فتح الهاتف دون اللجوء الى حذف كل البيانات الخاصه والصور من على الهاتف وذلك من خلال اتباع الخطوات التاليه:

1-يجب قبل إزالة قفل الأيفون بدون فورمات، يجب وفقا لنوع جهاز الآيفون الخاص بك، أن تتعلم كيفية ضبط الأيفون على وضع Recovery Mode.

2- قم بالضغط على الزر الخاص بإغلاق الأيفون الخاص بهاتفك وفي نفس الوقت على الزر الذي سنوضحه لك وفقاً لنوع جوالك.

3- أيفون 8 وايفون 8 بلس والإصدارات الأحدث و iphone SE الجيل الثاني والثالث و iphone X: بعد الضغط على زر الإغلاق، اضغط على الزر الجانبي للجوال.

4- أما iPhone 7 و iPhone 7 plus قم بالضغط على الزر السفلي من أزرار التحكم في الصوت.

5- أجهزة أيفون SE الجيل الأول وأيفون s6 والنسخ الأقدم اضغط على زر الإغلاق مع الزر الموجود في منتصف الجوال من أسفل، ثم استمر في الضغط حتى تظهر شاشة الاستعادة على هاتفك.

6- يجب الآن أن يكون جوال الأيفون متصل بالكمبيوتر، لتحديد حسابك على الآيتونز iTunes، بعدها يبدأ جهاز الكمبيوتر في تحميل سوفت وير الأيفون الخاص بك، بعد النقر على استعادة أو Restore

7- بعد الانتهاء من عملية التحميل، سوف يعاد فتح الأيفون الخاص بك Restart، و تظهر لك شاشة الإعدادات.

8- قم بنزع هاتف الآيفون من الكمبيوتر، ثم ابدأ في استخدام هاتف وعين رمز مرور جديد، أثناء عملية الاستعادة وتنزيل السوفت وير لفتح قفل الأيفون بدون فرمتة، إذا استغرق التحميل أكثر من 15 دقيقة، ثم أُغلقت شاشة ال Recovery Mode، عليك إغلاق الهاتف، ثم فتحه وإعادة الخطوات مرة أخرى، وبذلك تكون قادرا على اعادة تعيين أي كلمه مرور تحتاجها بسهولة وبدون أي خطوات

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