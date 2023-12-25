عمرك ضاع وانت ما تعرفش .. 5 استخدامات مذهلة لقصافة الأظافر لم تكن تعلم عنها شيئا .. هتندهش لما تعرفها

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - عادة ما يهتم الناس بمسألة النظافة الشخصية بشكل كبير عن طريق استعمال بعض الأدوات التي تساعد على ذلك والتي من بينها القصافة تلك الأداة بسيطة الصنع التي تستخدم في عملية برد وتقليم الأظافر والتخلص منها بشكل سلس وبسيط ما يتيح لك قدر من العناية بها ، لكن هناك الكثير من الاستخدامات التي من الممكن أن تكون تلك الأداة ذات فائدة كبيرة بها حيث أن هناك بعض الأشخاص العمليين اللذين يرغبون في حصد الفائدة كاملة من أي شئ تحت حوزتهم قد ارتأوا أن قصافة الأظافر من الممكن أن يتم استعمالها في عدة أغراض أخرى بجانب الغرض الرئيسي من صنعها وهو الأمر الذي سنعمل من خلال ما يلي من سطور في مقالنا على أن نوضحه كما يلي

– استخدامات قصافة الأظافر جدير بالذكر أن تلك القصافة من الممكن أن تستعمل كحامل لأعواد البخور من خلال وضع العود في المنطقة الضيقة من القصافة دون نسيان وضع طبق لجميع الرماد

تستخدم في عملية فك وربط الأسلاك الكهربية بشكل أكثر من ممتاز

في ذات السياق تساعد القصافة على تجميع خيوط الكروشيه في أثناء القيام بعملية الخياطة التي تمارسها ربات المنزل

تستعمل القصافة كحامل للهاتف المحمول من خلال وضعه بزاوية ميل معينة

من الممكن أن تحل تلك الأداة بديلا لفتاحة العلب والكراتين في حال لم تتوافر لديك واحدة