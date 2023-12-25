ازااي مكناش نعرفها!!.. استخدمات مذهلة لقشور الليمون لم تكن تعرفها من قبل.. ندمت انى كنت برمية

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - الليمون لا غنى عنه فى اي منزل لأنه يدخل فى الكثير من الوصفات والاكلات لفوائده الكثيرة، مما يعطى طعم لذيذ ومختلف، وهناك بعض الأشخاص يفضلون تناوله كعصير، وبعد استخدامه تقوم ربات البيوت بالتخلص منه ورميه، دون معرفة استخدماته المذهلة، حيث يمكنك استخدام قشر الليمون فى تنظيف المنزل ومهام أخري كثيرة، لذلك سوف نقدم لكم فى هذا المقال استخدمات لقشور الليمون ستبهرك وتجعلك لا تتخلصي منه ابدا.

استخدمات مذهلة لقشور الليمون لم تكن تعرفها من قبل

تعددت استخدمات قشور الليمون حيث يمكنك استخدامها فى تنظيف الميكرويف من الدهون المتراكمة، عن طريق خلط قشر الليمون مع كوب من الخل الأبيض، وكوب من الماء، ثم قم بوضع الخليط فى الميكرويف، وشغل الميكرويف لمدة 8 دقائق، ثم قم بمسح السائل من الميكروويف باستخدام قطعة من القماش النظيفة، وسوف تتخلصين من الدهون المتراكمة نهائيا، وعند تنظيف الميكرويف بهذه الطريقة احذر من لمس الخليط بعد فتح الميكرويف مباشرة وانتظر حتى يبرد تماماً.

قشور الليمون لتنظيف الملابس من أصعب البقع

يمكنك استخدام قشر الليمون للتخلص من أصعب البقع عن طريق وضع القليل من الملح على قشر الليمون وافركى البقعة بقشر الليمون، ثم ضعيها تحت الشمس، وكررى هذه الخطوة للتخلص من البقع نهائيا.

قشور الليمون لتنظيف الآوانى المنزلية

نضع نصف ملعقة صغيرة من صودا الخبز على نصف الليمون أو على الآوانى مباشرة ثم ونفركها جيدًا، واتركها نصف ساعة، وبعدها قومى بغسل الآوانى جيدا وسوف تحصلين على اوانى لامعة كأنها جديدة.